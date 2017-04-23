李季準辭世 方笛嘆：那一代廣播人愈走愈遠了！

李季準曾與方笛一起主持《歌唱名人排行榜》。（本報資料照）

李季準兩年前獲頒廣播金鐘獎特別貢獻獎。（資料照）

李季準的廣播生涯數十年，但因行事低調神秘、個性嚴謹剛正，與他有往來的廣播人並不多。方笛是少數與他是中廣同事，也一起主持過台視《歌唱名人排行榜》，互動相對較多的主持人。兩年前她擔任廣播金鐘獎評審，坐在台下看著已失智的他上台領獎神情激動，感觸很深，也慶幸自己堅持要發給他特別貢獻獎，「他是那一代的代表性人物。他代表的是一個年代，一個沈穩的年代，很庶民的年代。可惜，那一代廣播人，已愈走愈遠了。」

方笛表示，當時有些評審對李季準不是那麼熟悉，還質疑是否是因為他年紀大、生了病才要頒給他特別貢獻獎，她則提出應該從不同角度看這件事，要從他在廣播事業上是否發揮亮度、亮光，而數十年來他最被大家記憶的，就是他的聲音、四平八穩的主持風格，「我們是一起走過來的，我知道他曾為廣播做過什麼事，我有責任義務要讓大家知道！」

她形容李季準人個頭小，但聲音很有氣勢，說起話來字正腔圓、鏗鏘有力，是聲音與外表最不符合的廣播人。她也回憶，李季準喜歡到戶外採集，把利用錄音機錄下很多戶外聲音，在節目中播出、講故事，這都是開廣播風氣之先。她說：「美好的仗我們一起打過，不管廣播電台將來會變成什麼樣子，任何時代的聲音都有不同的記憶，應該讓李季準這樣的美好聲音，留在大家的回憶裡！」

李季準行事低調神秘，方笛很少在電台碰到他，因為一起主持一季電視節目，接觸才稍微多一點，他對節目製作有自己的堅持，「那個年代，中廣、警廣都正要從錄音轉型到現場節目，對節目要求完美的他不願意，認為現場節目有許多無可預期的現況，電台要求主持人必須在現場，他就寧可多花兩倍時間，照樣先錄好音，抱著盤帶去電台，他坐在錄音室裡，非常執著！他個性嚴謹又執著，堅持的事就不會被別人影響。」

有趣的是，兩人一起主持電視節目，李季準仍堅持他的一貫的廣播主持風格，通常主持電視會比較口語化、活潑點，「他堅持四平八穩，就算偶爾講笑話，也是用那張非常堅毅的表情正經地講笑話，根本冷面笑匠。他就是個表裡如一的人！」訪問時如果遇到身高比較高一點的女藝人，個頭不高的他，還會跟對方說「你低下來一點，我好累喔」。

(中時)