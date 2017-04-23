李季準辭世 方笛嘆：那一代廣播人愈走愈遠了！
李季準的廣播生涯數十年，但因行事低調神秘、個性嚴謹剛正，與他有往來的廣播人並不多。方笛是少數與他是中廣同事，也一起主持過台視《歌唱名人排行榜》，互動相對較多的主持人。兩年前她擔任廣播金鐘獎評審，坐在台下看著已失智的他上台領獎神情激動，感觸很深，也慶幸自己堅持要發給他特別貢獻獎，「他是那一代的代表性人物。他代表的是一個年代，一個沈穩的年代，很庶民的年代。可惜，那一代廣播人，已愈走愈遠了。」
方笛表示，當時有些評審對李季準不是那麼熟悉，還質疑是否是因為他年紀大、生了病才要頒給他特別貢獻獎，她則提出應該從不同角度看這件事，要從他在廣播事業上是否發揮亮度、亮光，而數十年來他最被大家記憶的，就是他的聲音、四平八穩的主持風格，「我們是一起走過來的，我知道他曾為廣播做過什麼事，我有責任義務要讓大家知道！」
她形容李季準人個頭小，但聲音很有氣勢，說起話來字正腔圓、鏗鏘有力，是聲音與外表最不符合的廣播人。她也回憶，李季準喜歡到戶外採集，把利用錄音機錄下很多戶外聲音，在節目中播出、講故事，這都是開廣播風氣之先。她說：「美好的仗我們一起打過，不管廣播電台將來會變成什麼樣子，任何時代的聲音都有不同的記憶，應該讓李季準這樣的美好聲音，留在大家的回憶裡！」
李季準行事低調神秘，方笛很少在電台碰到他，因為一起主持一季電視節目，接觸才稍微多一點，他對節目製作有自己的堅持，「那個年代，中廣、警廣都正要從錄音轉型到現場節目，對節目要求完美的他不願意，認為現場節目有許多無可預期的現況，電台要求主持人必須在現場，他就寧可多花兩倍時間，照樣先錄好音，抱著盤帶去電台，他坐在錄音室裡，非常執著！他個性嚴謹又執著，堅持的事就不會被別人影響。」
有趣的是，兩人一起主持電視節目，李季準仍堅持他的一貫的廣播主持風格，通常主持電視會比較口語化、活潑點，「他堅持四平八穩，就算偶爾講笑話，也是用那張非常堅毅的表情正經地講笑話，根本冷面笑匠。他就是個表裡如一的人！」訪問時如果遇到身高比較高一點的女藝人，個頭不高的他，還會跟對方說「你低下來一點，我好累喔」。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範