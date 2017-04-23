林佳龍探視受傷警 集氣盼簡銘韋度過難關

簡銘韋生命垂危，台中市長林佳龍晚間到台中榮總探視家屬，並請醫院動用最好的設備全力搶救。（馮惠宜攝）

台中市長林佳龍晚間到澄清醫院探視受傷的李孟易。（馮惠宜攝）

台中市六分局員警今(23)日凌晨4點多，追捕凶嫌車禍造成兩名員警受傷住院，其中21歲的簡銘韋一度無生命跡象，經手術搶救目前已恢復血壓、心跳，台中市長林佳龍晚間專程到台中榮總關心，請院方全力搶救，他也請市民在關鍵的時刻，為員警集氣祈禱。

林佳龍晚間先到台中榮總創傷加護病房除請家屬堅強，也請醫療團隊用最好的設備、儀器全力搶救，隨後也到澄清醫院中港院區探視已從加護病房轉到普通病房的另名受傷員警。

林佳龍強調，目前唯一的期盼是受傷的員警能脫離險境、早日清醒，他也籲請市民一起為簡銘韋加油打氣，祈求上天有眼，為因執勤、保護人民而受傷的員警早日脫離險境。

他也呼籲，台中市的治安漸漸轉好，民眾也應發揮公民責任，不要把治安全都丟給警察，只要少一些鬥毆、少一些犯罪行為就可以讓員警免於生命的威脅。

簡銘韋在手術後，生命徵象也趨於穩定，台中榮總也在晚間啟動低溫療法，希望在最關鍵的時間讓患者脫離險境。

(中時)