退撫基金不會破產？銓敘部：不改善14年後用盡

勞動部勞保處前處長孟譪倫日前斬釘截鐵表示，退撫基金沒有破產問題，要政府不要恐嚇人，銓敘部今天澄清，孟譪倫是以過去經驗來說明，「其見解顯然未隨著現今人口結構與社會政經環境的劇烈變化與時俱進，也忽略現今退撫基金嚴重收支失衡的真實現況」。

孟譪倫日前在軍公教網路之聲表示，退撫基金財務非常好，不會破產、政府說退撫基金有潛藏負債是來恐嚇人的以及年金制度一定要採隨收隨付，銓敘部提出回應，強調這種說法與退撫基金財務現況不符。

銓敘部指出，退撫基金從84年7月1日建立至今已邁入成熟期，成長收入有限，近10年來參加退撫基金的人數都只維持在62萬人左右，但給付支出卻快速累增，尤其是支領定期給付人數成長驚人，從94年度為121,544人，累積至105年度已高達306,639人。

退撫基金自103年起收繳收入已不足支應當年度給付支出，105年度收支失衡情形更為嚴重，當年度收繳收入僅為596.07億元，給付支出卻高達785.84億元，收支比率達131.84％，「也就是說收入100元，卻要支出131.84元，此種收支失衡情形正逐年加劇中」。

銓敘部強調，很明顯的，退撫基金已必須動用之前累積的本金餘額，也壓縮基金可運用收益空間，這種狀況如果沒有立即設法改善，反而持續惡化，長期以往就是讓退撫基金餘額快速侵蝕，終至歸零。預計在14年後（120年）基金餘額就會用盡了。

銓敘部指出，軍公教人員退撫基金在建立之初就採不足額提撥，依當時精算提撥費率約應為13％就足夠，但實際上卻只按8％提撥，依照退撫基金第6次精算結果，軍公教人員適足提撥費率分別應為38.14％、36.98％及41.18％，但至今實際提撥費率仍僅為12％，明顯提撥不足。

退撫基金應計給付為2兆7,144億元，但已經提存的準備金額卻僅有5,948億元，未提存準備金額仍有2兆1,196億元，這也就是退撫基金未來應再給付的負債。銓敘部批評，僅憑臆測或個人理念來主張，把眼前財務危機及用盡的風險轉嫁給後代子孫，非國家長遠發展之福。

(工商)