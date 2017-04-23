台聯推「八田雨衣」 游梓翔諷媚日：乾脆改成「八田浴衣」

台聯要推「八田雨衣」，游梓翔酸說，乾脆發行「八田浴衣」。左圖為李登輝日人造型。(翻攝自游梓翔臉書)

八田與一銅像日前遭斬首，台聯為感念八田與一，將發行「八田雨衣」。世新大學教授游梓翔酸說，不用說太多，炒作就是炒作，媚日就是媚日，不如直接仿效精神領袖扮起日本人深感光榮的精神，直接發行「八田浴衣」吧！只有雨天穿，怎能表達你們對日本殖民台灣恩德的日日感恩呢？

「八田雨衣」的意義？台聯說，「八田與一建造嘉南大圳讓嘉南平原的水稻產量大幅增加，台灣世代才得以延續，可說是台灣人民心中的雨神」。游梓翔反問，如果建造嘉南大圳是雨神，那麼建造一大堆水庫和水利工程的兩蔣，不知神到什麼程度了，你們怎麼除之而後快呢？

游梓翔嘲諷說，作為「台灣團結聯盟」，這時不從法治和包容思考如何讓台灣更團結，想到的竟是推出「八田雨衣」，不能不佩服這些朋友的運動細胞，雨衣便宜又可穿上身，這對「團結自己人」顯然很有效果，至於那些不是自己人的人，是要對抗的，不需要團結他們。

網友猛酸說：「有推出八田保險套嗎？八格也魯也不錯。」「根本就是『日本團結聯盟』」「試試向日本台南都人推銷看看。」「如果有人穿這種雨衣出來，你會對他怎樣？我拭目以待。」

(中時電子報)