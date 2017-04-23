台聯推「八田雨衣」 游梓翔諷媚日：乾脆改成「八田浴衣」
八田與一銅像日前遭斬首，台聯為感念八田與一，將發行「八田雨衣」。世新大學教授游梓翔酸說，不用說太多，炒作就是炒作，媚日就是媚日，不如直接仿效精神領袖扮起日本人深感光榮的精神，直接發行「八田浴衣」吧！只有雨天穿，怎能表達你們對日本殖民台灣恩德的日日感恩呢？
「八田雨衣」的意義？台聯說，「八田與一建造嘉南大圳讓嘉南平原的水稻產量大幅增加，台灣世代才得以延續，可說是台灣人民心中的雨神」。游梓翔反問，如果建造嘉南大圳是雨神，那麼建造一大堆水庫和水利工程的兩蔣，不知神到什麼程度了，你們怎麼除之而後快呢？
游梓翔嘲諷說，作為「台灣團結聯盟」，這時不從法治和包容思考如何讓台灣更團結，想到的竟是推出「八田雨衣」，不能不佩服這些朋友的運動細胞，雨衣便宜又可穿上身，這對「團結自己人」顯然很有效果，至於那些不是自己人的人，是要對抗的，不需要團結他們。
網友猛酸說：「有推出八田保險套嗎？八格也魯也不錯。」「根本就是『日本團結聯盟』」「試試向日本台南都人推銷看看。」「如果有人穿這種雨衣出來，你會對他怎樣？我拭目以待。」
(中時電子報)
文章來源：游梓翔臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。