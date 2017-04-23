配合蘭嶼綠島船班 華信調整航班時間
航空業也要「蘭綠手牽手！」飛行北東航線的華信航空，近來更改班機時間，讓遊客暢遊蘭嶼綠島。華信航空台東站主任陳治中表示，班機時間更改後，搭船前往綠島、蘭嶼的遊客，有更充裕的時間轉乘，3天2夜的時間就能蘭綠手牽手。
23日上午首批蘭綠手牽手的遊客，前往台東富岡漁港搭乘金星伍號客輪前往蘭嶼，將以3天2夜的時間前往蘭嶼及綠島旅遊，第3天搭乘飛機返回台北。
陳治中表示，華信接到許多遊客反應表示，搭機到台東後，要前往綠島或蘭嶼的船班時間很難配合，因此航空公司從4月開始調整航班時間，搭配蘭嶼、綠島的船班開船時間，讓旅客從機場到港口的移動時間更充裕。
旅客可以搭乘華信航空台北到台東AE391班機，上午7時20分班機由松山機場起飛、8時10分抵達台東，前往富岡港能銜接上客輪。回程則搭乘AE394晚班機，晚間7時40分由台東機場起飛返回台北，配合蘭嶼、綠島船班一次遊遍蘭、綠雙島。
蘭嶼李姓旅遊業者表示，目前規劃的蘭綠手牽手的套裝旅遊行程，包含北東來回機票、蘭綠兩島的船票、行程、接送及住宿，還提供機車環島，每人不到9000元。
(中時)
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