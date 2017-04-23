中國外長：針對朝鮮核問題 需要和平和理性的聲音
據中國外交部網站公告，中國外長在今（23）日於雅典與希臘外長會面時，針對朝鮮半島局勢現狀表示，這一段時間示威抗議的言行已經夠多了，我們需要發出和平和理性的聲音。
王毅指出，中方在朝鮮半島問題上的立場一貫、明確，而且不會改變，那就是堅持實現半島無核化，堅持維護半島和平穩定，為此，必須用和平手段來解決半島核問題。
王毅說，儘管中方不是當前矛盾焦點，解決半島核問題的鑰匙並不在中國手上，但是本著對半島和平、地區穩定負責任的態度，中方一直在為恢復和談上做努力，最近我們又提出合情合理的建議，這一建議正在得到越來越多國家的理解和支持。
王毅強調，這一段時間，示威對抗的言行已經夠多了，我們需要發出和平理性的聲音。中國不會被各種各樣的說法呼攏，也不會放棄我們應盡的責任。中方將繼續同各方保持對話協商，為解決半島核問題繼續發揮建設性作用。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。