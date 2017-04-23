中國外長：針對朝鮮核問題 需要和平和理性的聲音

據中國外交部網站公告，中國外長在今（23）日於雅典與希臘外長會面時，針對朝鮮半島局勢現狀表示，這一段時間示威抗議的言行已經夠多了，我們需要發出和平和理性的聲音。

王毅指出，中方在朝鮮半島問題上的立場一貫、明確，而且不會改變，那就是堅持實現半島無核化，堅持維護半島和平穩定，為此，必須用和平手段來解決半島核問題。

王毅說，儘管中方不是當前矛盾焦點，解決半島核問題的鑰匙並不在中國手上，但是本著對半島和平、地區穩定負責任的態度，中方一直在為恢復和談上做努力，最近我們又提出合情合理的建議，這一建議正在得到越來越多國家的理解和支持。

王毅強調，這一段時間，示威對抗的言行已經夠多了，我們需要發出和平理性的聲音。中國不會被各種各樣的說法呼攏，也不會放棄我們應盡的責任。中方將繼續同各方保持對話協商，為解決半島核問題繼續發揮建設性作用。

(工商)