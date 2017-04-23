浙江寧波市正式施行住房限購現貸政策

華爾街見聞報導，今（23）日寧波市政府辦公廳，以及市住建委、市國土資源局、市地稅局和市人社局，以發布微信公眾號的方式，下發兩份通知，指出寧波從明（24）日起正式施行住房限購、限貸政策，並同步調整公積金貸款政策。

據了解，這是繼杭州、嘉興及金華之後，寧波市成為浙江省內另一個正式開啟房地產調控的城市。

(工商)