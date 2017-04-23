張志豪累反找回手感 敲2安助球隊逆轉勝
中信兄弟23日午場逆轉擊敗Lamigo桃猿雙重賽奪勝，晚場的比賽又再度上演相同戲碼，後來居上送桃猿主場2連敗，從板凳殺出的張志豪是球隊能贏球的功臣之一，此役他雖沒有先發上陣，但在場下仍持續做好準備，上場後也把握住機會，貢獻2支關鍵安打、打進2分打點，助球隊再度完成逆轉秀。
張志豪雙重賽首戰先發上陣，5打數打出1支安打；不過到晚場比賽，他沒被安排在先發陣容，7下才從板凳以代打身分上場，貢獻2安打、2分打點，其中1分更是價值連城的勝利打點。狀況明顯比首戰還好，張志豪認為關鍵是心態上的轉變，「身體累了，有點跟不上投手節奏，就選擇積極進攻，球進來就打！」
張志豪沒先發、代打建功，就結果來看，是中信兄弟總教練史耐德的調度立了大功。史總表示，沒排張志豪先發，不是因為他有傷或覺得他狀況不好，是考量雙重賽疲累，天氣較涼怕選手會受傷而做的決定。當時為何選擇張志豪？史總靠的是直覺，「當下覺得時機對了，就順其自然讓張志豪上場。」
(中時電子報)
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