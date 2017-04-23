法鼓山頒百年樹人獎助學金 助貧寒生向學

鼓山慈善基金會23日上午在法鼓山文理學院頒發百年樹人獎助學金，給來自北海岸及基隆地區150名學生，鼓勵他們繼續努力向學，也呼籲社會一同認養幫助清寒家庭的學生。（法鼓山教育園區提供）

法鼓山慈善基金會23日上午在法鼓山文理學院頒發百年樹人獎助學金，給來自北海岸及基隆地區150名學生，鼓勵他們繼續努力向學。（法鼓山教育園區提供）

法鼓山慈善基金會請來視障工作者林信廷來到現場演講勉勵學生，並讓學生嘗試體驗視障者如何在黑暗中行走，心中備受感動與鼓舞。（法鼓山教育園區提供）

4月23日為世界書香日，法鼓山慈善基金會23日上午在法鼓山文理學院頒發百年樹人獎助學金，給來自北海岸及基隆地區150名學生，鼓勵他們繼續努力向學，也呼籲社會一同認養幫助清寒家庭的學生。

呼應世界書香日，法鼓山慈善基金會致贈書籍、文具給受獎學生，並邀請曾榮獲金鐘獎最佳主持人的視障工作者林信廷來到現場演講，以他自身為人生努力奮鬥的經歷來勉勵學生，並安排活動讓學生嘗試體驗視障者如何在黑暗中行走，學生心中備受感動與鼓舞。

母親是失明者的高蕙心，鼓足勇氣和林信廷一起合唱，她說和媽媽相處是用心溝通，特別地有默契，感恩媽媽17年來不假他人之手培養她，這場演講也讓她對於視障者的能力，又有進一步的瞭解，更加以母親的偉大為榮。

大學報考航海科的蔡東岳說，希望多看看世界，並用穩定的工作回饋社會，幫助其他需要扶持的學生。

法鼓山慈基會表示，百年樹人獎助學金是自2000年起，為關懷921受災家庭教育需求而成立，後來擴大服務範圍至全國各地，今年預估將有3600名來自單親、清寒家庭的學生受惠，也呼籲社會大眾參與長期認養人的行列，讓需要幫助的學生，能夠為社會發光發熱。

(中時)