MLB》胡智為登上大聯盟 台灣第12人

坦帕灣光芒2A胡智為，今天先發5局無責失，無關勝敗。（本報系資料照）

胡智為今年獲邀參與大聯盟春訓，並首度從3A開季，而他也在小聯盟的比賽表現優異，眼看大聯盟的夢想近在眼前，機會總留給準備好的人！就在湯米杭特(Tommy Hunter)受傷缺陣的情況下，光芒23日決定緊急拉上胡智為遞補空缺，成為繼陳偉殷後，本季第2位、也是台灣史上第12位上大聯盟的台將。

23歲的胡智為2013年赴美加盟光芒，本季在3A先發3場，繳出1勝0敗、自責分率3.94成績；他今天原定第4度於小聯盟先發，但由於中繼的杭特右小腿受傷進到10天傷兵名單，光芒緊急取消胡智為的先發登板，把他拉上大聯盟。接下來光芒將於明凌晨在主場與太空人交戰，胡智為最快在此役就有望完成大聯盟首秀。

(中時電子報)