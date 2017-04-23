美國下一代神盾 雷達功率是現役2000倍
美國首都華盛頓正在舉行2017年海、空、太空聯盟博覽會，著名造艦企業杭廷頓-英格斯工業集團（HII）展示了一種裝設巨大相陣列雷達的神盾艦，做為未來飛彈防禦的主力軍艦之用。
海軍情報網(navyrecognition)報導，這種概念船稱為「未來水面戰艦」(future surface combatant)是以聖安東尼奧兩棲登陸艦(San Antonio-class)的船體進行改造，巨大的S波段平面雷達，據說比目前用於提康德羅加級(Ticonderoga-class cruiser)、阿利伯克級(Arleigh Burke class destroyer)的SPY-1型還要靈敏上2000倍，另有X波段雷達可安裝在桅杆頂部。
杭廷頓-英格斯的代表史提夫．史隆（Steve Sloan）說：「以目前情勢來看，未來海上戰鬥距離會拉的更遠，來自地平線以外的威脅會更多，因此海軍會需要非常巨大的雷達來先發現敵人。」
至於武裝方面，未來水面戰艦可以裝設96具垂直發射器，這比起現在的神盾艦要少了一些，原因是美國海軍認為，現在的軍艦在一場海上衝突中，很少用到那麼多的飛彈，因此多裝也是浪費。除了飛彈以外，艦首主炮換成電磁軌道炮，另外艦身中段有一具口徑57mm的Mk110快炮和1具自衛用的公羊飛彈(RAM)，做為最後防線。
「未來水面戰艦」的長度為209公尺，寛度為32公尺，最大排水量2.7萬噸。極度僅有20節(美國現役主力軍艦都到30節)，預計船員是161名乘組員。由於船艦體積很大，因此可以停放V-22和CH-53這種大型、大運量的直昇機。
提康德羅加級巡洋艦是目前美國海軍唯一的巡洋艦，多數已達壽限中後期，在2021年至2029年之間，就會達到35年的的退役年齡，儘管性能卓越，因此美國海軍可能會進行延壽方案，使提級艦的壽期再延長至40年。不過杭廷頓-英格斯認為，1978年規畫的提級艦畢竟不符21紀20年代的海上環境，設計新艦以取代老化巡洋艦類才是正確的解決方案。
(中時電子報)
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