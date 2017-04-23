金鐘影帝落魄街頭賣雜誌 留髮蓄鬍嚇壞親友
曾兩次榮獲金鐘肯定的資深演員唐川，這次在客台《勞動之王》飾演因工殤意外導致手臂焦黑、半身不良於行，平時只能靠打零工、販售街友雜誌賺取微薄薪水。唐川表示，雖然沒有買過街友雜誌，但平常就很喜歡觀察升斗小民的生活樣貌，這次為了飾演街友，還特地留髮蓄鬍。他笑說，為了怕不連戲，甚至連參加喜宴也不敢剃掉，還因此嚇到親友，頻問他「怎麼變這麼落魄」！
唐川日前剛過65歲生日，他在臉書開心秀出拿到手的敬老卡，他表示，前年因肝癌開刀，此後太太便要求他拍戲不要太累、開心就好，例如不准他再接ON檔戲，因為常常要熬夜拍戲、搞到日夜顛倒，他坦言現在回想起來還是會怕。
他曾多次擔任戲劇製作人，雖然製作人可以實際參與戲劇製作讓他覺得很過癮，但他說，壓力確實太大了，從便當數量、天氣陰晴，一直到演員本身狀況都要操煩，「這個年紀要的不是錢，身體顧好才要緊」！
提到養生方法，唐川表示，高熱量、油炸的食物完全不碰，飲食盡量以水煮、簡單清淡為主，以前聚餐常吃的麻辣鍋、薑母鴨、燒烤也完全戒掉。相較於以前喝酒一定要喝到七、八分醉，現在碰到非喝酒不可的場合，則以一杯啤酒為限，再加上每天務必要健走半小時、風雨無阻。唐川自豪地說，嚴格飲食加上運動，讓他這幾年都維持在標準體重。
★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！
(中時)
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