王介安曾見識李季準超犀利　鄭怡見到他「立正站好」

李季準兩年前獲頒廣播金鐘獎特別貢獻獎。（資料照）

王介安主持的《星河夜語》至今仍在加拿大的廣播電台播出。（取材臉書）

鄭怡與方笛當年都是中廣流行網主持人。（資料照）

第一代「電台情人」李季準22日晚間於睡夢中安詳辭世，令不少聽眾與共事過的資深廣播主持人們難過不捨。曾主持中廣《綺麗世界》多年、已移民加拿大的鄭怡越洋受訪時坦言，由於李季準不再中廣錄音，加上自己輩份不夠，因此中廣時期確實沒什麼接觸，「他是李大哥，我們見面也要立正站好耶！」

倒是她當歌手時，剛出〈微光中的歌吟〉，曾去上過他主持的電視節目《蓬萊仙島》，當時還在讀大學的她，根本不知道上電視節目要化妝，趕緊急扣爸爸把媽的化妝品送到電視台救急，「當時真的很挫！」以前從廣播聽到他聲音是如此磁性，沒想到第一次見到本人才知道他身型瘦瘦小小。

同是中廣主持人期間互動不多，「只有一次，中廣節目大改組，全部流行網主持人到齊開會，我近距離與他同桌。當時中廣打算要撤換掉很多長壽節目，李大哥站起來，神情語氣悲愴地說了很久，我們全體主持人都很難過。之後没多久，《感性時間》就没有了。」

主持《午餐的約會》多年的趙婷也在那開會場合，她回憶：「當時李大哥講到很生氣，手都在抖。」她難過表示，李季準的離開代表一個世代的結束，「他對我們來說，是偶像級的主持人！」她特別尊崇他的的是，在那個年代國台語都標準很難得，也因為他為絲襪廣告廣告配音太鮮明傳神，她至今仍經常想到「腰部以下，全部透明」。

王介安當年主持午夜節目《星河夜語》，他說，李大哥電台事務大多是兒子李孟孜在幫忙處理，但他偶爾會到電台開廣告代理商會議，「他是大哥，我們是小弟，對我們後輩很親切。不過對於工作、經營事業，則是非常、非常、非常一絲不苟。」他印象很深刻是，有一年中廣打算調漲廣告代理價格，李季準站起來很不客氣地慷慨陳詞、講述自己的立場，「不是我們習慣的感性聲音，那一刻，我們都被他強硬口氣嚇到，原來他有這麼犀利、嚴肅的一面！」

王介安說，聽到李季準過世難免感傷，「因為他是一個時代的記憶、深夜的記憶，只要那個節目主題音樂一出來，就知道是凌晨第2天的開始了。加上他的聲音太獨特，已是一種標誌，屬於我們這一代人的記憶，也是歷史的印記。」

(中時)