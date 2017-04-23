嘉義市低碳生活活動 涂醒哲說故事
嘉義市政府今天在後驛社區鐵道藝術村4號倉庫，舉辦地球日系列活動，帶領民眾體驗低碳生活，從節約生活中找樂趣，市長涂醒哲現場說故事《外公家的屋頂會發電》兒童書，讓再生能源和節能教育要從小扎根。
嘉義市政府下午舉辦「低碳樂活．想樂趣」系列地球日活動，有植樹小學堂、星光電影院、環境教育體驗、密室逃脫等有趣的活動，呼籲市民重視循環經濟、低碳飲食、綠能光電等全球關注議題。
活動首先由涂醒哲市長、嘉義林管處副處長楊瑞芬、佛光山圓福寺住持覺禹法師寫下對土地的祝福後，把祈福卡掛至樹上，啟動自用型太陽能光電系統，為嘉義市106年環境教育活動揭幕。
現場有26個環境教育單位設攤展示成果，藉由一連串活動、遊戲、市長說故事等內容，串連林管處宣揚森林保育，鼓勵民眾親近大自然，關懷在地環境，一起節能減碳愛地球。
(中時)
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