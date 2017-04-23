醫生揭Baby整型鑑定實情 這句話耐人尋味
大陸女星Angelababy自出道以來，飽受整型傳聞困擾，為了證明自己不是人工美女，2015年曾到整型外科醫院進行一連串的鑑定，但純天然的結果出爐後，仍有許多網友不相信。而幫Baby做鑑定的醫生，近日則出面說明過程，但卻有一句話再次引發網友聯想。
該醫生近日出面講述了當時的鑑定全程，表示外界所說的「美容鑑定」其實是媒體上的一種宣傳，實際上，Baby並非是做鑑定，只是掛號做了醫療美容的諮詢而已，並稱她那時是因為要打官司，被法院要求出示有無做過手術的證明，但以目前的醫療鑑定分成司法鑑定和醫療事故來說，她2項都不屬於，所以工作人員才提出看診的方法。
事後，Baby的鼻子、下巴、雙眼皮，都確定沒整過容，醫生指出因為手術後會留下痕跡，但在檢查中並沒發現，以此認證Baby沒動過刀。另外，Baby的高挺鼻子常被外界質疑打過玻尿酸，對此，醫生則解釋像打肉毒瘦臉去皺，還是注玻尿酸隆鼻和充填凹陷，維持的時間只有半年左右，「所以說過半年以後，再查出是否注射過，是查不出來的。」並以化妝打比方，稱若今天卸完妝，再問昨天是否有化妝，「這是看不出來的」。
對於該醫生訴說的實情，不少網友認為他是在表明自己的鑑定結果是真實的，但有關Baby是否打過玻尿酸的回應卻話中有話，令整起事件再掀熱議。
(中時電子報)
關鍵字：angelababy、楊穎、整形
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