健康50專欄：疲勞是警訊！教你三招不過勞

健康50節目主持人尉遲佩玉示範緩解疲勞關鍵肌群的伸展動作。(馬樹立攝)

影片：健康50 - 如何在工作時消除疲勞

「疲勞」是現代人常見的問題，也是一般人在經過劇烈或長時間的體力活動或複雜的腦力激盪後逐漸產生表現下降的正常生理反應，其實「疲勞感」是一種身心狀態出現不平衡的警告訊號，通常透過適當的休息就會恢復，否則疲勞就會累積下去而漸漸地導致身體系統的機能失調，影響身心健康、工作效率和生活品質。

適當的休息以中斷工作的持續性或是緊張性可說是消除疲勞的最佳良方，有建議工作約1至2小時最好能稍事休息10至15分鐘，可以避免或改善疲勞症狀。不過許多人經常一旦專注於工作就會忘了時間，因此首先需要做到的是如何在工作中抽空，如果工作場域沒有定時休息的作業機制，不妨可以設定鬧鈴提醒自己休息一下，即使是在一些忙碌緊湊的工作情境下，萬不得已也可加以利用需要如廁的往返時間。否則當察覺身體有任何不適症狀時大多已是工作過勞了，會需要花更長的時間恢復。

休息的方法，一般直覺會認為就是放下工作安靜歇息或是睡眠，但如此靜態性的休息方式在短時間內可能不足以消除疲勞或是不可行，因此以下分享幾種適用於工作中較為有效可行的活動性休息方式：

1. 「轉換」姿勢及活動。例如：長時間坐著工作者應抽空站起來活動一下，久站者可以移位走動一下，或坐下來做膝伸直抬高小腿及腳板上下來回的活動；長時間腦力思考的工作後應轉換做一些體能活動（如快走、肌力活動等），體力需求較高的工作後可轉換做一些伸展活動或深呼吸運動等，持續重複動手的操作工作後應轉換做一些肩部或軀幹活動等。因為姿勢體位及活動的轉變，一方面可以轉換使用不同單元的神經肌肉活動，讓原先工作使用的神經肌肉群組得以休息，一方面還可以增進血液循環，提升代謝減緩疲勞。

2. 「伸展」活動。平時針對工作經常會使用的肢體肌群都應加以伸展，以保持肢體的柔軟度有助於減少疲勞及傷害的機率，除了可以參考一些相關的伸展動作指引，包括勞動部職業衛生安全研究所、衛福部國健署、體育署等出版的衛教資訊。這裡特別推薦三個「伸展」動作，全部可在2分鐘以內完成伸展緩減疲勞的關鍵肌群，簡易且適用於各類職務型態的工作者，如圖示範，分別為：直立向上延伸、轉體伸展、及小腿後側腓腸肌的伸展。每個動作建議要慢慢伸展到底時靜止維持至少10秒，放鬆後重複伸展3至5次。

1. 直立向上延伸(圖一)

圖一：直立向上延伸。(圖/蔡美文提供)

【圖一動作步驟】

(A) 腳尖併攏，先將小腹及下巴內縮，並想像頭頂中心有一條繩子將身體不斷地向上拉直後，接著…

(B) 維持原有姿勢，將雙手側向舉高過頭相互交叉後，並反轉手心向上推伸，感覺全身一體向上延伸(進階動作可以再加上墊腳尖)，持續3~5次呼吸循環後，雙手放鬆回到原來的直立姿勢。再重複動作3~5次。（過程中也可以配合呼吸動作，在雙手舉高時吸氣，到達定位時可以執行3~5次的呼吸循環，雙手放鬆下來時吐氣）

2. 轉體伸展(圖二、圖三)

可以依據工作場域的方便性，在站立或坐姿下進行此伸展活動：

(1)在站立姿勢下 (圖二)

圖二：在站立姿勢下轉體伸展。(圖/蔡美文提供)

【圖二動作步驟提要】

(A)雙腳分開與肩同寬，直立維持小腹及下巴內縮的姿勢，並將雙手屈曲向前

(B)腳部不動，上半身向右後方水平旋轉，直到無法再轉動時，靜止持續3~5次呼吸循環後，轉回到原來的(A)姿勢，接著上半身向左後方水平旋轉，如(C)，並依循前述右轉的動作要點。重複動作3~5次。

（雙手的姿勢可協助保持軀幹的左右水平。過程中也可以配合呼吸動作，在上半身水平旋轉時吸氣，到達定位時可以執行3~5次的呼吸循環，轉回到原位時吐氣）

(2)在坐姿下 (圖三)

圖三：在坐姿下轉體伸展。(圖/蔡美文提供)

【圖三動作步驟】

開始時先移坐在椅子的前半段，雙腳平踏於地上，首先上半身挺直維持小腹及下巴內縮的姿勢，並將雙手屈曲向前，接著下半身穩住不動，如同前述站立時上半身水平向右後及左後轉的動作要點。重複動作3~5次。（後轉時雙手可以嘗試碰觸椅背作為延伸目標，但動作是否為有效伸展，仍需以軀幹無法再轉動的感受為主）

3.小腿後側腓腸肌的伸展 (圖四)

圖四：小腿後側腓腸肌的伸展。(圖/蔡美文提供)

【圖四動作步驟】

在站立姿勢，將前腳跟著地、前足砥住小台階上或是牆壁，膝蓋伸直後，將身體重心慢慢地水平前移至前腳，直到小腿後側腓腸肌（紅圈區域）有緊繃感，在尚可忍受的程度時靜止維持至少10秒後放鬆，可以雙腳交替各重複動作3~5次。

3. 「低頻呼吸」運動。此呼吸運動主要是練習放慢每分鐘的呼吸速率約至6次，可幫助放鬆舒緩壓力，提升自我覺察力。在有限的午休時間中，找個有扶手及靠背的椅子，且最好能在一個安靜不受干擾的空間，剛開始時可以閉上眼睛慢慢練習，讓自己持續專注於每次的吸氣和吐氣，掌握吸氣4秒、吐氣6秒的平穩節奏，並慢慢去感受呼吸時腹部會隨著吸氣上推、吐氣時下降的起伏，持續重複數次的呼吸循環。當您掌握呼吸節奏完全放鬆的時候，不論時間的長短，身心皆可以從這緩慢舒緩的呼吸中得到休息，如果每天皆能抽空進行至少10分鐘的低頻呼吸，研究顯示，也可有助於調降血壓的效果。

正常的疲勞現象只要有適當的休息就會恢復，工作的時候記得抽空休息活動一下，下班後平時能有適宜的身體活動及充足的睡眠，都是消除疲勞的有效方法。但是如果您在嘗試後，肢體緊繃或疼痛的症狀未見緩解，甚至在較短的工作時間內也容易有不適症狀的發作，就有可能已形成「累積性的傷害」；又如果疲勞症狀持續或斷續6個月以上，連休息睡覺也無法改善，且伴隨有頭痛、喉嚨痛、發燒、耳鳴、肌肉酸痛、全身無力感、憂鬱、失眠、注意力不集中、記憶力衰退等症狀，就很可能是罹患「慢性疲勞症候群」，或可能其他慢性病引起的疲勞感，務必要早日尋求醫療專業的協助。

(本文作者蔡美文為台灣大學物理治療學系第12屆畢業生，現職為陽明大學物理治療暨輔助科技學系副教授)

(中時電子報)