法總統大選首輪投票 投票率估約80%

法國今天舉行總統大選首輪投票，內政部資料顯示，至格林威治時時15時止，投票率為69.42%，是40年來最高投票率之一。據推估這次投票棄權率約20%左右，也就是投票率將達約80%。

69.42%的數字比起2012年大選相同階段的投票率低了約1個百分點，但這次大選投票所開放時間將長一個小時，法國本土的投票所定於格林威治時間17時或18時（台灣時間24日凌晨1時或2時）關閉。

另根據今天公布的兩項調查，這次大選選民棄權比率可能在20%左右，和五年前的上次大選相似，因此投票率估計約80%。

哈里斯互動公司（Harris Interactive）所作調查估計，這次投票的選民棄權比率約21.5%，伊佛普研究所與菲杜奇民調機構（Ifop-Fiducial）為「巴黎競賽雜誌」（Paris Match）等媒體所作調查則推估，棄權率約19%。

根據內政部，2012年上次大選的棄權率是是20.52%。1060423

(中央社)