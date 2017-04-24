美海軍證實 卡爾文森號在菲律賓海操演
美國海軍表示，美國航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）領導的打擊群今天在菲律賓海與日本軍艦展開聯合演習，並持續向緊張情勢升高的朝鮮半島推進。
法新社報導，海軍表示，演習海域在菲律賓海，美方參加的還有導向飛彈巡洋艦和導向飛彈驅逐艦各一艘，而這個航母打擊群「在西太平洋持續向北行進」。
近日這個航母打擊群的位置何在籠罩在迷霧之中。美國總統川普（Donald Trump）日前曾表示，美國海軍的「無敵艦隊」正駛向北韓，但當時這支艦隊其實是奉派前往澳洲。
美國副總統彭斯（Mike Pence）昨天在雪梨表示，這個打擊群將在「幾天內」抵達日本海。
美國海軍在臉書上貼文說，卡爾文森號打擊群和日本海軍今天在「菲律賓海展開海上雙邊演習」。
貼文說，這項聯合演習意在「確保海軍部隊作好準備，隨時應命捍衛這個地區」。
日本防衛省說，這次演習將持續數日，日本有兩艘軍艦參與。1060423
(中央社)
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