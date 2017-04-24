MLB》進軍大聯盟 胡智為:美夢成真了

胡智為飛抵坦帕灣，秀一口流利英文。(截自推特)

旅美4年、效力光芒的台灣小將胡智為如願登上大聯盟，成為第12位進軍到最高殿堂的台灣球員，他飛抵光芒主場後隨即被媒體包圍，不過他完全沒有一絲畏懼，用英文輕鬆回應媒體提問，直言能夠走到這一步，「就像是夢想成真，努力全都為這一刻！」

胡智為今年從3A出發，3場先發繳出1勝0敗、自責分率3.94成績。他透露原定今天要第4度先發，不過昨晚準備睡覺前，突被3A教練叫到飯店大廳，告知被叫上大聯盟一事；有趣的是，當時胡智為竟一度搞不清楚狀況，「他告訴我『你被叫上大聯盟，明天是你的大日子』，當下我沒意會到，還想說『明天要在3A先發，教練難道不知道？』」

等胡智為回過神來，驚覺原來自己要準備登上夢寐以求的舞台，回到寢室後開心到難以言語，甚至興奮到整晚睡不著覺。如今他飛抵坦帕灣與球隊會合，遞補右小腿受傷、被放到10天傷兵名單的湯米杭特(Tommy Hunter)，即將有機會站上最高殿堂的投手丘，一圓專屬於他的大聯盟夢。

(中時電子報)