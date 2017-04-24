白家綺鼓勵弱勢媽媽　自揭背債600萬、失婚低潮痛

白家綺出席家扶基金會表揚自強媽媽活動。（星之國際、家扶基金會）

白家綺出席家扶基金會表揚自強媽媽活動。（星之國際）

林淑娟／台北報導

白家綺23日出席家扶基金會自強母親表揚活動，身為單親媽媽的她，感同身受全程熱淚盈眶。為鼓勵這些辛苦為孩子打拚的媽媽們，自揭當年投資餐廳失敗負債600萬，又面離離婚、獨立照顧兩個女兒的人生低潮，「我也經歷過這些艱辛過程，幸好當時有家人、朋友正向支持，遇到民視等貴人協助，現在的我非常幸福，回想起那一段，都是感恩，相信上帝自有其安排！」

33歲歲的白家綺，兩個女兒已11歲、9歲，她說每年兩家人都會一起過母親節，她與前夫家人互動也仍像家人般，「每年小孩生日、過年、母親節都是大家一起過，我們都是以愛孩子為前提，兩邊都是好好的相處，也不會尷尬。」她覺得雖然離婚，但不幸中的大幸，就是孩子們仍繼續擁有父母的愛。

她對於現在擁有的一切非常感恩，也慶幸不用像其他女明星必須擔心要不要嫁、要不要生小孩，「還好我當初有生，現在沒有後顧之憂，小孩也都大了，跟我可以像朋友一樣好好溝通。」演藝事業也得意的她，最近除了主持，也正趕拍民視新戲《幸福來了》，覺得自己忙碌得很幸福。

(中時)