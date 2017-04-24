NBA》隆多出無影腳 76萬飛了

公牛後衛隆多(右)。(美聯社資料照)

(01:30更新 加入無影腳影音、隆多前2戰數據)公牛隊主力控衛隆多(Rajon Rondo)在季後賽首輪第3戰，坐在板凳席時伸出「無影腳」，試圖絆倒塞爾提克前鋒克勞德(Jae Crowder)，聯盟剛公布判決，隆多被罰款2.5萬美元(約合76萬新台幣)。

隆多的「出賤腳」事件，發生在前天，克勞德在比賽中進球後，沿邊線從隆多前方跑過去時，隆多突然伸出右腳，似乎想讓克勞德跌個狗吃屎，但沒成功。隆多辯解說：「因我的膝蓋受傷過，須要經常伸展一下。」不過，看來聯盟沒採信這麼瞎的理由。

隆多前2戰平均貢獻11.5分、8.5籃板、10助攻、3.5抄截，幫助公牛2連勝。但因右手大拇指受傷休養，最新消息是不用動手術，將在7到10天後重新評估。公牛少了隆多助陣，第3戰得分較前2戰銳減近20分，目前以2勝1負領先塞爾提克，隆多第4戰預計缺席。

(中時電子報)