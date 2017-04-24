法總統大選開票 馬克宏與勒龐望入二輪
（02:50更新）據彭博社（Bloomberg）報導，法國內政部長表示，目前已有920萬票計票，瑪琳勒龐以25.1%的得票率，暫時領先中間派馬克宏的21.3%，前總理費雍僅有19.7%的得票，並於不久前承認敗選，在演說中和阿蒙一樣，也呼籲支持者在二輪大選中支持馬克宏。
據法國 《世界報》（LE MONDE）報導，甫結束大選投票的法國，最新計票預測顯示，中間派候選人馬克宏（Emmanuel Macron）取得23.5%得票、極右派的瑪琳勒龐（Marine Le Pen）則拿下21.7%，兩人應能順利挺進第二輪大選。這也是繼2002年以後，法國的極右派國民陣線（Front national）再一次在總統大選中闖入二輪大選之中。而極左派的梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）和前總理費雍（François Fillon）則分則取得19%的選票，並列第三名；則代表社會黨出征的阿蒙（Benoît Hamon）僅取得6.2%，大敗而歸。
當此得票比例出爐後，立刻引起法國多地的學生上街抗議，而在一輪大敗的社會黨阿蒙，更率先在支持者前，呼籲眾人「棄勒龐、共同支持馬克宏」，看來2002年的棄保效應恐再次浮現。
(中時電子報)
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