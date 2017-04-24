法總統大選預測 馬克宏與雷朋居前兩名
根據民意調查專家對部分開票結果的預估，中間派候選人馬克宏今天在法國總統大選首輪投票得票率第1，極右派候選人瑪琳‧雷朋排在第2位，代表這兩人將進入5月7日的第2輪決選。
Ipsos/Sopra Steria預估顯示，馬克宏（EmmanuelMacron）得票率23.7%，雷朋（Marine Le Pen）21.7%；哈里斯互動公司（Harris Interactive）的調查則是馬克宏得票率23%，雷朋（Marine Le Pen）22%；伊佛普研究所（Ifop）預估馬克宏為23.8%，雷朋21.6%。
法國總統每5年改選一次，由選民在1到2輪的投票中直接選出。若第1輪投票沒有候選人獲得絕對多數，將在兩週後舉行第2輪決選。自1965年以來，每屆大選都進入第2輪投票。
本屆大選跨越政治光譜，從左派托洛斯基主義者到極右派，共有11名候選人，登記投票選民將近4700萬，全國共設有6萬6546個投票站。這也是1958年法國第五共和以來，首次在緊急狀態下舉行的選舉。
得票率前兩名的候選人，將進入5月7日決選的第2輪投票。下一屆總統最快可在5月14日以前宣誓就職，自目前的社會黨總統歐蘭德（Francois Hollande）手中接下總統職權。
歐蘭德執政聲望過低，民調最慘時僅有4%，因此去年12月就宣布棄選，成為自二戰後首位放棄連任的法國總統。
39歲的馬克宏如果勝出，將成為拿破崙以來法國最年輕的元首。1060424
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。