向恐怖份子嗆聲！杜特蒂：我會吃掉你的肝臟
口無遮攔的菲律賓總統杜特蒂又有豪語！菲律賓軍方在該國中部薄荷島（Bohol）與伊斯蘭恐怖組織「阿布沙耶夫（Abu Sayyaf）」衝突升溫！杜特蒂昨（23日）對其警告。大總統嗆聲說，他比恐怖份子還殘忍「50倍」，如抓到恐怖份子，絕對會把他們的肝臟「吃」了。
日前「阿布沙耶夫」與菲律賓軍方發生衝突，導致8名武裝分子、3名士兵、1名警察、2名村民相繼死亡，昨日「阿布沙耶夫」展開報復，已斬首一名被組織俘虜的士兵。
此事傳到美國時代雜誌票選全球一百名最具影響力人物，暫居第1的杜特蒂總統耳裡，他非常震驚。《abc NEWS》報導，杜特蒂在一場體育比賽開幕時說，他會怎麼對付這些恐怖分子。
杜特蒂在菲律賓全運會開幕上批評恐怖組織！他形容，「這些極端分子是畜生。如你要我也變成畜生，我也已經習慣了，反正我們都一樣。」杜特蒂狂言，「我會用對付毒販的50倍殘暴對付他們。」
杜特蒂還形容如何對付恐怖份子，「給我鹽和醋，我會吃他的肝臟」此話一出立刻讓在場群眾笑場。然杜特蒂也鄭重表示，他對這件事處裡的決心，他說，也表示，如果恐怖主義在當地持續失控，他可能會在菲律賓中南部的衝突地區宣布戒嚴。
(中時電子報)
文章來源：《abc NEWS》
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