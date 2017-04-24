法總統大選認輸 費雍籲第2輪支持馬克宏
無法闖進法國總統大選第2輪決選的保守派候選人費雍今天認輸，敦促選民支持中間派候選人馬克宏，認為一旦極右派領導人瑪琳‧雷朋當選，法國將會破產。
路透社報導，初步估票顯示馬克宏（Emmanuel Macron）與雷朋（Marine Le Pen）在今天的首輪投票居前兩名，將進入5月7日的第2輪決選後，費雍（Francois Fillon）對支持者表示：「別無其他選擇，只有投票反對極右派，我將票投馬克宏。」
費雍在競選初期選情看好，但在媒體指控他以公帑讓家庭成員領乾薪後，流失的選票難以挽回。1060424
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。