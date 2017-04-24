NBA》詹皇救命三分球 騎士險勝溜馬晉級
(04:25更新文圖)背水一戰的溜馬，今在家打騎士，前三節打完，溜馬77比88落後；溜馬第四節反撲，單節25比18的攻勢，一度以102比100領先；但詹姆斯在倒數1分鐘左右，跳出來掌控戰局，先命中三分球，取得103比102超前，接著射手柯佛兩罰俱中，比數變成105比102，「溜馬一哥」保羅喬治三分失手，終場騎士106比102獲勝，直落四橫掃溜馬，晉級第二輪，對手將是暴龍與公鹿的勝隊。
「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)33分10籃板，投25中13，命中率52%；厄文(Kyrie Irving)砍28分；戴隆威廉斯(Deron Williams)上場13分鐘，就貢獻14分；「愛神」洛夫(Kevin Love)13投2中，只得5分，但抓下全場最多的16籃板。
溜馬以「吹耳哥」史蒂芬生(Lance Stephenson)22分最高；再來是中鋒邁爾斯透納(Myles Turner)20分，全場10投8中；保羅喬治(Paul George)15分，但21投5中，命中率僅23.8%；主控傑夫提格(Jeff Teague)15分10助攻；前鋒桑迪斯楊(Thaddeus Young)13分10籃板。
(中時電子報)
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