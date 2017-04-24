「陰道冰棒」大流行！新手媽媽讚：超舒服
夏天快到了，如能大口咬冰棒再舒服也不過了！不過近來國外流行一款名為「陰道冰棒」，這可不能吃，然對於剛生產過後的產婦而言，「陰道冰棒」可減緩生產後的疼痛，加上其方便製作，在國外廣為流傳！
對生下寶寶孕婦而言，生產後，陰道會持續疼痛和腫脹，讓她們感到很不舒服，在國外近來有個新發現成為媽媽界熱烈討論議題！英國《鏡報》報導，這個新發現就是「陰道冰棒」（vagina pops）」。
「陰道冰棒」製作方法很簡單，先將手洗乾淨，然後將保險套裡面裝滿水。切記，水不要裝得太滿，再像保險套氣球一樣綁起來，將製作好的「陰道冰棒」平放在容器內，一起放入冰箱庫結冰，需要時直接拿出來放入媽媽大腿間即可。
由於製作方法便利，加上效果好，許多媽媽紛紛讚同這種「古老療法」。一位媽媽稱盛讚，「當痛感襲來時，拿一根冰棒放進去，那真是無法言喻的舒服！」一名新手爸爸汪雷斯（Martin Wanless）直呼，這是「革命性的創新」，「你不相信嗎？」我太太冰箱裡滿滿的都是「陰道冰棒」。
對於網路上好評不斷，一位婦產科醫生表示，「陰道冰棒」的確能對消除產婦產後不適，但就醫學上建議，不要直接插入陰道使用，以免遭到感染，不妨可墊著乾淨的毛巾敷在下體表面，較衛生也較安全。
(中時電子報)
文章來源：英國《鏡報》
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