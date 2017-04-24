法內政部：總統大選雷朋得票率暫領先

根據法國內政部初步計票結果，極右派候選人瑪琳‧雷朋和中間派候選人馬克宏今天在法國總統大選第1輪投票暫居前兩名，雙雙取得第2輪決選門票。

美聯社報導，在開出34%選票後，法國內政部今晚表示，雷朋（Marine Le Pen）以24.6%得票率領先，馬克宏（Emmanuel Macron）以21.9%居次。初期計票地區包括以鄉村為主傾向右派的選區，傾向左派的都市地區稍後統計。

在其他候選人認輸後，這兩人將進入5月7日登場的決選。

在法國現代史上，這是首次沒有主流政黨的候選人挺進第2輪決選，顛覆法國的政治體系。1060424

(中央社)