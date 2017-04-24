赴日旅遊！蔡阿嘎教你必學「實用10大漢字」

對台灣人而言，鄰境的日本是國外出遊好選擇！（圖為東京鐵塔，達志影像／shutterstock提供）

對台灣人而言，鄰境的日本是國外出遊好選擇！加上此時正是日本櫻花、紫藤花盛開期，許多「哈日族」的心早已蠢蠢欲動！網路紅人蔡阿嘎也喜愛去日本旅遊，自豪赴日旅遊的頻率像走廚房一樣，連和老婆的蜜月旅行也是去日本玩！

日本自由行不用怕！10大實用旅遊漢字。蔡阿嘎來教你！（影片由「蔡阿嘎」製作，取自YouTube）

蔡阿嘎日前在《YouTube》頻道推出新影片，介紹10個在日本旅遊時相當實用的漢字。這10個漢字在日本大街小道都很常見，也非常實用，然一開始，台灣人可能未必能馬上理解。許多網友看了影片都直說內容很棒，對於下次赴日旅遊時，都能實際上使用到。

1、無料→免費

無料可不是指這個景點「沒看頭」，而是「免費」，然「無料案內所」並非單純字面上意思，而是提供導覽風化場所的服務。

2、替玉→再加一坨麵

台灣人赴日總愛吃「拉麵」，到拉麵店總會看到「替玉」，但這可不是加蛋的意思。「替玉」指的再加一坨麵，而「替玉無料」就是免費加一坨麵。

3、激安→很便宜

看到「激安」就可以瘋狂大採買了！就是很便宜、超級便宜的意思。

4、両替→換錢

「外貨両替」換外幣的地方。除了銀行，一些日本大城市熱門景點也會看到。

5、放題→吃到飽

吃到飽、喝到飽的意思，像「燒肉放題」正是燒肉隨你吃到飽。

6、稅込／稅拔→已含稅／未含稅

赴日購物是有8%消費稅的，如商品標價上會有「稅込」、「稅拔」兩種，「稅込」就是「已含稅」不用再加稅，至於「稅拔」則沒有含稅。

7.見本→樣本

藥妝店常能看到「見本」，就是樣本的意思。只要拿「見本」去櫃台結帳，店員就會拿新的實品給消費者。

8、仕度中→準備中

如在餐廳、咖啡廳外看到「仕度中」，就是店家正在休息、準備中！在台灣的日式料理店也常看到。

9、精算機→補票機

搭乘地鐵自由行時，在車站時總會看到一台「精算機」。蔡阿嘎提醒，精算機是拿來補票的機器，如果車票不夠，又不好意思找站務員，就可以利用精算機來補差額。

10、注文→點餐

在餐廳用餐時，不時會看到「注文」這兩個字，就是點餐的意思。

(中時電子報)