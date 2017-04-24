MLB》棄將諾瓦復仇 洋基1分敗北

海盜投手諾瓦，面對前東家洋基，先發7局只失1分。(美聯社)

(05:25更新 諾瓦曾為洋基奪16勝)海盜隊今在家打洋基，派出諾瓦(Ivan Nova)迎戰前東家，諾瓦先發7局，被敲4支安打，因陽春炮丟分，終場海盜以2比1險勝。諾瓦摘下第2勝(2敗)，自責分率降到2。洋基新秀蒙哥馬利(Jordan Montgomery)主投6局失2分，吞首敗(1勝)。

30歲的諾瓦，今7局送出7次三振，1個保送，第7局被四棒中外野手艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)敲陽春彈；但對昨天夯三分炮的卡斯楚(Starlin Castro)飆出3張老K。諾瓦是洋基前主力投手，2011年單季摘16勝，去年8月被洋基送到海盜，全年共奪12勝。

(中時電子報)