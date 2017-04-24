馬克宏奪首輪第一 可望成為法國史上最年輕總統
據《法新社》(AFP)報導，親歐派的馬克宏在首輪投票中以些微差距擊敗大將勒龐，將面臨與極右派的勒龐，在第二輪選舉中，共同爭奪法國總統大位，讓馬克宏有望成為法國史上最年輕的國家領導人。
周日投票結束後，根據電視開票結果預測，馬克宏(Emmanuel Macron)首輪投票將獲得23-24%選票，以些微差距擊敗極右派參選人勒龐(Le Pen )的21.6-23%，他們兩人將在5月7日第二輪投票中，競爭法國總統大位。
馬克宏說，「法國人民表達出他們希望改變的心聲。」，並激動表示，「我們已經在法國政治史上，寫下了新的一頁。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。