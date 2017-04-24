馬克宏奪首輪第一 可望成為法國史上最年輕總統

法國中間派總統候選人馬克宏在首輪選舉中，逆轉勒龐，拿下第一，可望成為法國史上最年輕的總統。(圖/美聯社)

馬克宏向支持民眾發表談話

馬克宏與支持民眾握手，場面熱烈

據《法新社》(AFP)報導，親歐派的馬克宏在首輪投票中以些微差距擊敗大將勒龐，將面臨與極右派的勒龐，在第二輪選舉中，共同爭奪法國總統大位，讓馬克宏有望成為法國史上最年輕的國家領導人。

周日投票結束後，根據電視開票結果預測，馬克宏(Emmanuel Macron)首輪投票將獲得23-24%選票，以些微差距擊敗極右派參選人勒龐(Le Pen )的21.6-23%，他們兩人將在5月7日第二輪投票中，競爭法國總統大位。

馬克宏說，「法國人民表達出他們希望改變的心聲。」，並激動表示，「我們已經在法國政治史上，寫下了新的一頁。」

(中時電子報)