《時來運轉》強運先發 帶領皇家脫離爐主

瓦加斯3勝0敗，自責分率只有0.44，是皇家狀況最好的投手。(美聯社資料照)

M.岡扎勒斯上週對洋基反彈回穩，主投8.1局僅失1分。(美聯社資料照)

美國職棒大聯盟（MLB）於台北時間25日上午8時，在芝加哥上演白襪主場迎戰堪薩斯皇家隊的美聯中區對戰，兩隊互為美中區競爭對手，但此次三連戰卻是本季第一次遭遇。

皇家是2015年世界大賽冠軍得主，惟去年僅有81勝81負、勝率正好五成的戰績。白襪曾是2005年總冠軍，但2006年起戰績持續下滑，過去11個球季，僅在2008年打進季後賽。兩隊目前戰績都不理想，分居美中4、5名，然而，三連戰首役兩隊則是陣中狀況較佳的先發投手對陣。

作客的皇家由已有3勝在手的左投瓦加斯（Jason Vargas）登板先發，白襪隊則推出2勝0敗的M.岡扎勒斯（Miguel Gonzalez）迎敵。

瓦加斯於2014年加入皇家後，因進行手肘韌帶重建手術（TJS)，之前兩季僅出賽12場，今年因為沃奎茲（Edinson Volquez）轉投馬林魚隊，范圖拉（Yordano Ventura）車禍喪生，他重新回到輪值陣營擔任第4號先發，但前三次登板投球內容精彩，對決巨人、運動家和太空人，三場都拿下勝利，累計投了20.2局，被敲14支安打、僅有1分責失，且送出23次三振，只有一次四壞球，自責分率0.44，是全隊狀況最好的投手。

M.岡扎勒斯在金鶯效力四年後未獲續約，於去年加盟白襪隊，戰績5勝8敗，自責分率是夠水準的3.73。春訓期間他回去代表祖國墨西哥出賽，先發一場吞敗，但開季後的調整不差，前三次登板對戰雙城、印地安人和洋基，累計投了19局、責失6分，自責分率2.84。

岡扎勒斯在對印地安人之役僅投4.1局就用了101球失3分退場，但他隨即在上週對洋基之戰反彈回穩，主投8.1局僅失1分，白襪在他前三場先發的比賽都拿下勝利。

此役有趣的是，兩隊先前都處在三連敗窘境，但先發投手都還沒輸過球，而兩隊又是美中區的墊底球隊，預期會是低比分投手戰，而皇家有望藉瓦加斯的強投來擺脫爐主位置。

(中時電子報)