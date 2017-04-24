今北部天氣涼 午後雨漸緩！周三晚鋒面到轉有雨
出門帶把傘！周一上班日，受東北季風影響，今（24日）台灣北部及東北部天氣較涼；上午華南雲雨區東移，台灣各地及澎湖有局部短暫陣雨。預估午後降雨會趨緩，明日轉為炎熱天氣！然好天氣不長久，周三鋒面通過，各地轉為有雨天氣。
東北季風影響，今日台灣北部及東北部天氣較涼；上午華南雲雨區東移，臺灣各地及澎湖有局部短暫陣雨，金門、馬祖為多雲的天氣；下午起華南雲雨區遠離，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣。
氣溫方面，今日早晨最低溫預估為18至22度，北部、東半部高溫估達25～26度，中南部高溫則為27至29度。
明（25）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲，午後北部及東北部地區有短暫陣雨，其他各地山區亦有局部短暫陣雨，晚起馬祖有短暫陣雨。氣溫方面，明天開始吹南風，各地可明顯感受到回溫，全台白天氣溫約30度。
然好天氣不長久，周三鋒面通過，各地轉為有雨天氣，甚至不排除出現雷雨，西半部、東北部最為明顯，而周四又將降溫，外出需做好保暖工作。
至於民眾關心的空氣品質，環保署提醒，今日馬祖、金門、中部及雲嘉南地區橘色提醒（對敏感族群不健康）。
(中時電子報)
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