文博會「文創趨勢國際論壇」6大議題引領文創產業趨勢

文博會「文創趨勢國際論壇」第四場風格工藝座談。語談人天下雜誌社長吳迎春、山田遊、小林弘和、羽田純、徐景亭。（文博會提供）

為擴大台灣文博會整體展出效益，文博會於展期間同時舉辦「文創趨勢國際論壇」，從4月20至21日，邀請來自芬蘭、泰國、日本、香港及台灣文創界專業講師，包含頂尖文創設計大師、趨勢現象觀察家及業界精英，推出「文創趨勢」、「創意設計」、「實驗場域」、「風格工藝」、「授權經濟」、「數位文創」六大議題。

「文創趨勢國際論壇」以前瞻視野進行探討，帶領聽眾掌握全球文創產業最新的發展趨勢。兩天六場論壇場場爆滿，累計千名聽眾到場參與；本次論壇也順應時代潮流，首度採用臉書現場直播論壇實況，六場次影片已吸引超過九萬人次觀看！

第一場【文創趨勢】文創透過不同形式表態與激盪，共譜出什麼樣的趨勢與新的可能。

王耀邦：策一個世代，譜一種文化

（格式設計展策總監丶2017台灣文博會主題館策展人）

作為本屆文博會主題館策展人，王耀邦認為，策展人應該有3步驟：首先自問我們所處的是一個什麼樣的時代？其次是為這件事下定義，最後是再現。如果套用張鐵志文化分析的觀點，台灣社會正處於一個燃燒的年代，而社會所呈現出的特殊氛圍，所謂文創工作者心裡都有的共同聲音是，希望可以做些什麼事，卻始終無法突破，就像要爆炸一樣，因此誕生了「我們在文化裡爆炸」這樣的主題。

張鐵志：台灣的新文化革命—青年世代、獨立文化與在地實踐

（文化評論家）

去年底，張鐵志出版了新書《燃燒的年代》，與本屆文博會主題「我們在文化裡爆炸」，都指出了一個共同現象—年輕人正在既有價值裡「燃燒」與「爆炸」。從大陸看台灣是小清新，而香港看台灣則是慢活，緩慢與在地連結，正好是台灣可以發展的方向。除了參與新媒體的誕生，張鐵志也從獨立音樂丶獨立書店等現象提出個人觀察。如同美國在1980年代從物質主義轉向後物質主義，台灣現正經歷一場巨大的典範轉移，一場世代的價值之戰，年輕世代不再以物質保障為優先，反而更重視參與丶認同丶平等與自我實踐。年輕人所說的「小確幸」，不像表面所看到的只是一種消費主義，它所連結的青年返鄉、獨立書店、文青咖啡店等，背後都隱含著更深層的意義。

第二場【創意設計】新世代設計如何把玩創意，融入生活。

吳孝儒：型隨在地（吳氏設計創辦人）

白天是工業設計師，晚上是播歌的DJ，吳孝儒透過音樂認識塗鴉藝術家、服裝設計師等不同創作者，從他們身上看到創作的能量，音樂也為他帶來更多不同的想像。在這次文博主題館中，有個區域叫「台雜當道」，吳孝儒和多位設計師走出同溫層，到小北百貨各自挑選商品，希望藉由重新排列組合，提供民眾不同的想像空間。他從中挑選了許多紅色塑料製品，統整這些有著細微差異的色階，製作成台灣日常生活中的「小北粉紅色票」，一種屬於庶民的粉紅美學報告。

第三場 【實驗場域】空間新玩法、場域新流動、體感新價值，多種可能下的實驗場域。

Marianne Makela：赫爾辛基文化工場之創新營運、挑戰與未來發展

（赫爾辛基文化工場營運長）

芬蘭近年來在文創產業的發展備受關注，Marianne Makela指出，芬蘭社會面臨人口老化、居住人口從鄉村集中到城市等問題，新世代教育程度增加，他們希望過著更有意義的生活或工作，為周遭環境帶來正面影響。透過經驗的累積，赫爾辛基文化工場也發展出一套模組化經營的方式。場地是主要營收來源，而透過展覽與課程設計，可匯聚人潮。因應不同模組的營運，組織內部也形成研發、行銷、業務等分層負責的生態系統，讓工作能更有效率完成，更快速擴張，朝著想要的方向邁進。

在赫爾辛基文化工場所規劃的文創空間中，有位於碼頭邊的海水游泳池、冰上公園、百年歷史建築，也有大型購物中心，以及預定於2020年完工的視覺博物館。透過閒置空間的重新規劃，如何產生新的、有意義的都市文化，赫爾辛基文化工場在芬蘭做了極佳的示範。

鄧英志：創新學習型城市—共同創造我們文化的永續力

（德國柏林科技大學建築系永續城市發展與設計研究室副教授、歐盟EIT應對氣候變化機構高級顧問）

任教於德國柏林科技大學的鄧英志，從歐洲城市發展文創的案例分享。鄧英志認為，文創領域指的是文化發展、經濟及城市三者之間的結合，應著重思考如何互相帶動，解決彼此之間的問題，而非沿用過去工業化時代發展的思維模式，將所有產業放在同一個園區，希望能產生聚集經濟的效果，或運用資本概念去評估。鄧英志認為，文化場域的經營，應該由公私部門、民眾和非營利組織一同參與，在規劃初期就取得共識。同時，應導入策展單位來策劃展區裡的生態系，才能更有創造力。

第四場 【風格工藝】工藝從傳統中銳變價值，歷史不衰卻又融入生活，形成一種精神文化。

山田遊：日本傳統工藝的活化再生—以燕三条工場祭典等為例

（日本method inc.負責人）

日本正在興起一波參觀工廠的工藝之旅熱潮，其中最成功的莫過於新潟縣的燕三条。2013年起在市政府與執行委員會合作下，結合地方工廠舉辦參訪活動，為了吸引民眾留宿，晚上還有餐會、表演活動，民眾可品嘗新潟聞名的稻米、豆腐等特產，猶如一場全市動員的嘉年華。藉由工廠參觀活動，不但帶動了燕三条工廠的銷售額，更吸引了有興趣的年輕人進入工廠工作。山田遊認為，燕三条活動的成功取決於在地的參與，現在還有工廠著手翻新，希望在平常也能吸引民眾前來參觀；他們也與設計師展開合作，與其他產地進行交流，藉此吸引不同地區的民眾參訪，讓日本傳統工藝的魅力讓更多人看見。

徐景亭：台灣傳統工藝產業再進化—以三重黑色聚落為例

（東海醫院設計工作室創辦人、2017台灣文博會主題館分區策展人）

從台中東海醫院到三重工廠黑色聚落，徐景亭以工業設計師的身分關注自己所處的環境，藉由策展讓大眾看見並進而了解。徐景亭首次策展是在921地震後，因居住的大樓倒塌，重新回到小時候居住的東海醫院，她以自己的方式將醫院的閒置空間整理，邀請當地居民重新回到醫院，也聽到了許多人與醫院之間的故事。近年，她在三重工廠聚落做了幾個階段計畫，找學生、設計師做田野調查，從中找到據點，形成三重工廠黑色聚落。徐景亭他們將田野調查的結果製作成比黃頁資訊更豐富的手冊，讓身邊設計師在尋找工廠時更方便，並找來日本導演拍攝紀錄片，透過旁人的眼光來看三重，將三重工廠的歷史，和現在正面臨的挑戰記錄下來，為廢棄工廠活化找到新的可能。

第五場 【授權經濟】談全球市場中亞洲及台灣再授權經濟與產業發展的定位與趨勢，IP如何強化品牌價值並觸及目標消費者。

Susan Huang：品牌授權的商運策略

（協亞創意（香港）有限公司董事總經經理）

Susan指出，台灣品牌授權最大優勢是原創，如故宮所推出的紙膠帶、知名品牌Alessi授權的文創商品等，如能結合台灣廠商的製造優勢，必定能在市場上創造不錯的銷售成績。2017年香港國際授權展中，台灣以TAITRA展覽平台的方式，結合共34家企業的力量共同參展，在展出的3天內成交訂單金額達52.8萬美元，預估一年後的追蹤業務將達到337萬美元。值得注意的是，取得品牌授權，只是敲開市場的第一步，第二步是要有創意和好設計，才能長久經營。有意進軍中國市場的文創業者，一開始不一定要進一、二線城市，也可以從三、四線城市切入；同時，也要改變授權思維，不一定要收取權利金，敢分享利潤給其他運營商，結合不同通路的力量共利共營，才能成功開創市場。

張若瑩：台灣之於全球授權市場的定位與展望

（影響行銷管理顧問股份有限公司董事長）

張若瑩觀察，近年來台灣對原創的自信已經提升，但文創有時又囿於小格局，有些用語只有台灣人才懂，必須有所調整，否則無法走向國際。中國市場擁有技術、資金等優勢，台灣無法硬碰硬，只能以內容的深度及原創來競爭，發展插畫、繪本等創作，才能與中國動漫廠商有所區隔，彌補市場的缺口。

第六場 【數位文創】數位媒體爆炸時代，文創與商業如何結合，又如何能讓商品及文化加值，尋找文創裡的新可能。

白璧珍：AR文創設計與O2O互動新媒體之應用趨勢

（宇萌數位科技執行長）

宇萌運用AR/VR找到新的獲利模式，像是為企業導覽、導購商品，運用穿搭體驗、隨身放映室、拍貼集點、節目趣味刮刮卡等方式，設計有趣好玩的元素，建立與消費者溝通的管道及忠誠度。還有iLandAR 4D繪本遊戲，可將手繪轉化成遊戲人物，讓玩家自己布置房間增加樂趣，同時遊戲也可以變成提供IP進駐的虛擬平台，更讓AR/VR應用充滿商機。

崔震東：從娛樂產業看數位文創

（台灣虛擬及擴增實境產業協會理事長 、「樓下的房客」導演）

數位內容透過數位移動裝置為娛樂產業創造了高附加價值。如果從台灣的角度來看，由於人口少，無法建立具高度影響力的平台，因此台灣發展數位文創的契機不在平台，而是內容。崔震東認為，瑞士、荷蘭、比利時、盧森堡雖然都是小國，卻在全球市場上找到自己的定位，台灣不管是小確幸，要西進或南進，首先應該接受自己的現況。另一方面，旗艦型數位文創作品必須靠資金密集、技術密集、創意密集，才能真正做好。台灣的契機在於，必須建立國家級的數位文創中心，由政府做莊主導，在大預算、長期規劃及經驗累積的前提下，不以短期利潤為考量才有機會。台灣擁有最自由的創作環境及最有創意的人才，政府與民間共同努力，才能共創數位文創美好未來。

(中時電子報)