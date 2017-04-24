NBA》火箭黑馬竄出 逆轉雷霆聽牌
(07:20更新文圖)雷霆今在主場迎戰火箭，一開賽氣勢如虹，首節以26比22領先，一直到第四節決勝期，火箭替補中鋒奈內(Nene Hilario)竄出，攻下10分，和主控哈登(James Harden)等人聯手，單節拉出40比32比數，火箭終場以113比109逆轉勝，季後賽首輪取得3勝1負聽牌優勢。
火箭34歲老將奈內，上場25分鐘，貢獻28分、10籃板，全場12投12中，堪稱最大驚奇。哈登16分、7籃板、8助攻，16投5中，其中三分球7投全落空。後衛艾瑞克古登(Eric Gordon)、路易斯威廉斯(Louis Williams)都拿下18分；前鋒阿里查(Trevor Ariza)14分。
「雷霆一哥」韋斯布魯克(Russell Westbrook)，繳出35分、14籃板、14助攻的大三元，但28投10中，命中率35.7%，不夠理想。中鋒亞當斯(Steven Adams)貢獻18分；後衛歐拉迪波(Victor Oladipo)15分；前鋒安卓羅伯生(Andre Roberson)13分。
(中時電子報)
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