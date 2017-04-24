觀光新南向！新北培育11新住民通過外語導遊筆試

戶外課程-野柳地質公園。（新北市觀光旅遊局提供）

政府推動新南向政策，近幾年東南亞來台遊客大幅提升，為改善東南亞語系觀光系統人才不足之現象，新北市政府觀光旅遊局於105年11月至106年4月間辦理「新南向專業導覽人員培訓課程」，並輔導熟諳越南、印尼、泰國、馬來西亞語的學員參加導遊考試，結訓學員中共有11名通過外語導遊筆試，未來新北市政府觀光旅遊局將持續培育學員積極投入東南亞語導覽人力市場。

本培訓課程為期三個多月，認識台灣觀光旅遊相關法規、學習導覽及服務技巧，並深入認識台灣重要觀光景點、生態環境及人文歷史，更帶領學員走入新北市特色景點進行實地導覽訓練，培訓學員包含越南、印尼、泰國、馬來西亞之新住民，共有41人結訓。其中34名學員報考考選部「106年專門職業及技術人員普通考試導遊人員考試」，公告放榜共計11名報考學員通過外語導遊人員筆試測驗，其中印尼語1名，馬來西亞語1名，英語1名，越南語8名，及格率達32.35%，高出考選部公布之整體及格率25.13%。

新北市府邀請旅行社業者與東南亞新住民導覽培訓人員進行交流介接，左一為越南新住民陳紅幸，右ㄧ為馬來西亞留學生黃馨瑜，兩人皆已通過導遊人員筆試。中間為旅行社業者。（新北市觀光旅遊局提供）

為讓培力人才與旅遊市場接軌，新北市政府觀光旅遊局於4月21日辦理新南向觀光導覽發展交流會並邀請國內辦理越南、馬來西亞、印尼、泰國來台旅遊旅行社與學員面對面進行對話，到場的旅行社包含佳瑛、年樺、寰運國際、宜樂、迪迪等，與學員分享業界操作實務及東南亞語系旅遊產業人才需求，同時也向學員進行人才招募，雙方交流熱絡。

年樺旅行社副總經理蘇敏表示，旅遊業界有東南亞語系觀光系統人才之需求，感謝新北市政府觀光旅遊局已事先注意到產業間的問題，辦理東南亞語系之人才培訓，並提供與受訓學員面對面介接交流，這也是第一次與新住民朋友進行近距離對話。

來自越南的學員陳紅幸表示，來台灣已有很長的時間，當初參與觀光旅遊局辦理的課程，是受到台灣的美好風光所感動，希望利用自己對越南以及台灣文化的了解，介紹越南的親朋好友來台灣旅遊，體驗台灣的美好；來自馬來西亞的黃馨瑜則表示，來到台灣唸書後曾考慮從事導遊工作，正好看見了本次的培訓課程並報名參與，因此很感謝觀光旅遊局給予機會深入了解這項行業，並藉此機會學習及認識台灣，並把所學傳達給身邊的人。

更有其他學員對於培訓課程反應良好，表示自己周邊許多新住民朋友希望還有機會參與未來的課程，希望能夠有更多場次。新北市政府觀光旅遊局回應需求，將評估規劃再開辦東南亞更多語系之導覽培訓輔導，以為拓展東南亞來台旅遊市場，努力做好觀光導覽及產業服務準備。

(中時電子報)