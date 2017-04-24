回饋歌迷免費唱！台語樂壇教父林垂立重現金曲

林垂立26日將免費開唱。（鋒林音樂提供）

林垂立26日將免費開唱。（鋒林音樂提供）

台語樂壇教父林垂立是台語天王、天后幕後推手，成功打造蔡小虎、蔡秋鳳，彭立等知名歌手，1992年以〈車站〉成功將張秀卿推上金曲歌手行列，1歌藝不俗的林垂立，26日將在九份「昇平戲院」免費開唱。

他10年前因緣際會在大陸泉州參與當地電視台製作的純閩南語歌唱比賽節目，因應比賽選手來源，林垂立在當地開班授徒，成立了「林垂立星夢工場」，去年受邀回家鄉瑞芳授課，成員逾50位，涵蓋老、中、青三代，林垂立應諾繼續開班下去。

民歌手出身的林垂立預告演唱會當天，不僅演唱台語當代名曲與自身創作的經典歌曲，將首度曝光最新創作歌曲〈幸福〉，而為了回饋鄉親，當天開放免費入場。

(中時)