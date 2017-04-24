回饋歌迷免費唱！台語樂壇教父林垂立重現金曲
台語樂壇教父林垂立是台語天王、天后幕後推手，成功打造蔡小虎、蔡秋鳳，彭立等知名歌手，1992年以〈車站〉成功將張秀卿推上金曲歌手行列，1歌藝不俗的林垂立，26日將在九份「昇平戲院」免費開唱。
他10年前因緣際會在大陸泉州參與當地電視台製作的純閩南語歌唱比賽節目，因應比賽選手來源，林垂立在當地開班授徒，成立了「林垂立星夢工場」，去年受邀回家鄉瑞芳授課，成員逾50位，涵蓋老、中、青三代，林垂立應諾繼續開班下去。
民歌手出身的林垂立預告演唱會當天，不僅演唱台語當代名曲與自身創作的經典歌曲，將首度曝光最新創作歌曲〈幸福〉，而為了回饋鄉親，當天開放免費入場。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。