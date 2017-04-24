譚詠麟誇「女版陳奕迅」 丁噹幫唱竟甩手

譚詠麟（左）北京演唱會，丁噹助陣合唱。（相信音樂提供）

譚詠麟（左）與丁噹深情對唱。（相信音樂提供）

丁噹（右）甩開譚詠麟的手。（相信音樂提供）

譚詠麟「銀河歲月40載」巡演22日北京開唱，邀丁噹助陣擔任嘉賓，牽手首唱新歌〈強求好嗎〉；2人緣起於去年一場演唱會，回想當時聽完丁噹現場演唱〈我是一隻小小鳥〉，譚說：「丁噹的歌聲，不但有一種爆發力，還有一種情感的灑脫，就像『女版的陳奕迅』。」

兩人昨（23）日首唱新歌，描寫愛情關係走到一個階段越來越冷漠、對彼此失去熱情，形同陌路，兩人在台上手牽手對唱獲喝彩，沒想到結尾時，丁噹甩開譚校長的手瀟灑離去，譚大喊「你好狠啊」，笑翻觀眾。看全場反應熱烈，譚加碼合唱〈朋友〉，號召全場打開手機的燈，點亮紅館。

(中時)