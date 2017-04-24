免費聽歌品藝文！簡上仁談台灣歌的文學味
齊東詩舍2017年推出結合「文學」與「歌謠」為主軸的「城東講堂」，此為即將邁入三周年的齊東詩舍精心企劃之全新活動，今年將陸續舉辦五個場次，首場於4月30日（日）下午2點登場，邀請台灣民謠大師簡上仁擔任主講人，以講題「台灣歌的文學味」，與大家一起暢談台灣歌謠裡的文學底蘊。
民俗音樂研究者簡上仁，長期致力台灣民俗音樂的採集、整理、創作及推展工作，曾以「正月調」榮獲金韻獎作曲獎、「台灣的囝仔歌」榮獲金鼎優良唱片獎，主持非流行音樂節目、培訓講授台灣鄉土音樂、蒐集並創作台灣童謠。
詩的復興基地―齊東詩舍，與國立台灣文學館「南館北舍」互相呼應，在文學的推廣上相輔相成，期盼「城東講堂」能以不同面貌的詩文學表現形式，為民眾帶來耳目一新的文學饗宴，歡迎喜愛文學與歌謠的朋友們一同前來聆聽。
城東講堂（免費入場）
時間：4月30日（日）下午2點至4點
地點：齊東詩舍（台北市中正區濟南路2段）
(中時電子報)
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