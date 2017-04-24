埋首創作266天 嚴爵勇跨戲劇第一步
嚴爵23日過29歲生日，他距去年「超犀利趴7」演出後，約266天未公開演出，前天首度赴高雄舉辦「爵約日」粉絲會，他有感而發想起8年前往事：「2009年發《困在台北》EP時，有一場台中音樂會，到現場發現整個場地只有一名咖啡店員，但我還是照稿講『你們今天嗨嗎』，店員可能認為我腦袋有問題。」儘管當時只有一個人，他仍堅持繼續唱歌給粉絲聽。
生日音樂會上，他爸媽現身送蛋糕慶生，外婆和阿姨等親戚也到現場，氣氛溫馨；嚴爵透露下半年將跨界戲劇演出，向粉絲喊話：「我們電視上見！」對於出道以來跨界演戲第一步，他為求能完美表示，近來每天在家K劇，認真看著演員每個動作表情：「人生第一次演戲，全新體驗。」
(中時)
關鍵字：嚴爵
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