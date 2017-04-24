LULU生日病房度過 割除卵巢7公分囊腫
新生代主持人Lulu多次主持「三金」典禮，機智反應與串場功力大受好評，更一度以《綜藝大熱門》入圍金鐘綜藝主持人獎，而今天過26歲生日的她，在臉書自曝要摘除右卵巢7公分囊腫，必須得在醫院中度過。
Lulu表示日前醫院健檢時，發現右卵巢有個七公分似畸胎瘤的囊腫，在醫生建議下將動手術用腹腔鏡取出，粉絲聞訊也紛紛留言關心，不過天性樂觀的她則表示，就把取出囊腫當作生日禮物，順便體驗媽媽26年前生她的辛苦，至於會公開病況是希望提醒大家，能定期做全身健康檢查，並規劃好自己的醫療保險，畢竟可能會有些潛藏在身體的壞東西。
最後仍不改綜藝咖搞笑本色，貼出在病房開心抱著妹妹送她的超大公仔照，看來對即將動的手術信心滿滿，對此粉絲也留言預祝手術順利，並祝她所有生日願望都能美夢成真。
(中時電子報)
關鍵字：Lulu
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