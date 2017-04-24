4月24日各報頭版要聞

重點要聞

2018首都市長之戰 朱立倫是藍營首選

2018選舉攸關國民黨能否東山再起，在蔡政府施政惹民怨、台北市長柯文哲民調未回穩的情勢下，國民黨若推出強棒，極有可能「光復台北」。據旺旺中時民調中心最新民調顯示，新北市長朱立倫2018若轉戰台北市，支持度僅小輸柯文哲6％。藍營人士認為，朱確為黨內首選，儘管現任參選有難度，技術層面仍可克服，若有機會搶下勝利，國民黨打選戰「不該再循規蹈矩。」

楊泮池：外界非要我辭 太over

台大校長楊泮池捲入假論文案，3月18日宣布不續任校長，但教育部3月22日發文台大要求啟動新校長遴選，一些學術界人士也逼他辭職下台。楊泮池昨表示，「我都已經宣布不續任了，外面繼續打，非要我辭職不可，太over（超過）」。

最難預測大選 法4強爭霸 馬克洪奪首輪第一

法國總統選舉首輪投票23日在恐攻陰影下、高度安全警戒的緊張氛圍中展開。這場「最難預測」的大選，投票前夕形成4強爭霸局面，據《法新社》(AFP)報導，親歐派的馬克洪在首輪投票中以些微差距擊敗大將勒班，將在第二輪選舉中，共同爭奪法國總統大位，馬克洪有望成為法國史上最年輕的國家領導人。觀察家普遍視此次大選為全球民粹主義浪潮持續高漲或逐漸退潮的關鍵試金石。

重點要聞

警車互撞 奮不顧身 飆速緝匪 20歲勇警命危

年輕勇警搏命飛車追匪，竟釀互撞命危意外！台中市兩輛警車昨清晨據報追緝鬥毆案可疑人車時，未掌握路口狀況及超速，兩車猛烈撞擊失控撞斷電線桿，還掃倒路旁機車等，造成年僅二十出頭的四名警員分受輕重傷，其中二十歲警員簡銘韋腦部重創命危；資深警員沉痛呼籲：「不需要拿命拼搏！」

電台情人李季準 74歲辭世 一代磁嗓成絕響

資深廣播人李季準以低沉渾厚的嗓音著稱，六、七○年代被封為「電台情人」，前晚他在高雄前鎮家中於睡夢中辭世，享壽七十四歲。家屬昨在高雄市九龍殯儀館布置靈堂，預定五月七日上午舉行家祭和公祭，大女兒李芳宜昨透露，李季準罹阿滋海默症，咳嗽咳不出痰，感染肺炎，農曆年期間三度進出加護病房，她哽咽地說：「雖然大家心裡有準備，父親卻在我們完全沒有設防的狀況下就走了。」兒子李孟孜則說，父親的夢想是騎馬環島，可惜留下遺憾。

雞蛋戴奧辛 擬全台監測 8家上游雞場 待查污染源

彰化駿億、鴻彰、財源蛋雞場疑生產含「世紀之毒」戴奧辛超標的雞蛋，供應給盤商王功蛋行，至昨已下架近6785公斤、約14萬顆蛋，追查王功上游有另6家蛋雞場，相關部會昨前往預防性稽查、採樣，相關蛋雞場的飼料、水等檢驗結果本周出爐，釐清污染源後，食藥署不排除啟動全台雞蛋戴奧辛擴大監測專案。

重點要聞

毛治國：輕軌遍地開花 只是後來的災難而已

立院今起審查「前瞻基礎建設計畫特別條例」草案，其中不少縣市都以輕軌計畫為解決市區交通問題的解方。行政院前院長毛治國投書本報提出諍言，他說，台灣當前都市交通最優先的選擇，應是各縣市台鐵市區路線持續立體化，反對遍地開花式蓋輕軌捷運；他更說，若真要建，也要根據專業，「搞對畫靶、射箭的順序」，「特別是：今後的建設預算用的都是舉債而來的錢。」

毒蛋源搞不清 怪抽檢沒掃QR Code

戴奧辛雞蛋風波愈滾愈大，問題「蛋源」追查至今還未明朗，連帶影響汙染源頭的調查；昨天傳出是因成大抽檢人員未掃描蛋箱上的QR Code，成大指出，農委會推出QR Code措施未通知成大，當時蛋箱也未見QR Code，成大是在毒雞蛋事件後才知道要掃描這件事。

搶黨魁 吳敦義配黨代表聯合競選

五二○國民黨主席選舉與黨代表選舉同步進行，由於都是黨員直選，黨代表選舉攸關六位黨主席候選人最後的選舉結果。目前領先的候選人吳敦義和挺吳的黨代表候選人採聯合競選模式，「聯合作戰」搶攻主席。有主場優勢的黨主席洪秀柱，「黃復興軍團」實力也不容小覷。

重點要聞

職業工會會員健保費 7月調漲

部分民眾健保費七月將調漲！無一定雇主或自營作業而以職業工會會員身分投保健保的第二類被保險人，月投保金額最低門檻將由現行兩萬兩千八百元調整為兩萬四千元，每人每月健保費支出將因此調漲約卅三元，相當於買一份早餐三明治的費用，估每年可多挹注健保收入約十．六億元；另外，第三類農、漁民、水利會會員月投保金額也會一併調整，兩者合計影響超過五百萬人。

拒交代勞軍捐流向 立委籲撤換婦聯會負責人

行政院黨產會週四將對婦聯會舉行聽證程序，認定是否為國民黨附隨組織，而內政部於三月廿二日發文婦聯會，要求交代「勞軍捐」流向，但已逾一個月仍不願提供。內政部研判，婦聯會不予理會，是因資料涉及蔣宋美齡等那些官夫人；立委則建議立即撤換負責人辜嚴倬雲，整頓冥頑不靈的婦聯會。

非邦交國關係緊密 敦睦艦隊曾訪星馬印

我國海軍在每年三至六月期間都會編組多艘軍艦到友邦進行敦睦訪問，東南亞國家雖與我國沒有正式邦交，但都列為敦睦訪問重點，據軍方官員透露，近十年來，海軍敦睦艦隊曾到訪的東南亞國家，包括馬來西亞、印尼及新加坡，與其實質關係依舊緊密。

(中時電子報)