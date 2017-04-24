罪大「鱷」極 美鱷魚闖民宅遭上銬逮捕
「你被逮捕了！」美國路易斯安那州一處民宅遭鱷魚闖入，民眾嚇得趕緊報警，警方派專家到場處理，順利將這條誤闖歧途的鱷魚上銬帶回。
據《東網》報導，這條闖入民宅的鱷魚原本躲在車庫一角，兩位當地的野生動物專家抵達後，一個人先以繩索套住鱷魚的上顎，鱷魚不斷翻滾反抗，更張開血盆大口想掙脫繩索。等鱷魚累了稍作休息，另一個人再坐在鱷魚背上壓制牠，兩人合作把長滿利牙的大嘴封住，甚至拿出手銬緊緊銬住鱷魚的後腿，鱷魚只能乖乖就範被帶走，真是自食「鱷」果！
台灣也曾有人在水溝發現鱷魚，消防局呼籲民眾若遇到這類情況，可盡速通報消防局緊急專線119、或市民服務專線1999，獲報後將派員前往捕捉。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。