罪大「鱷」極 美鱷魚闖民宅遭上銬逮捕

誤闖民宅的鱷魚遭專家上銬逮捕。（圖摘自東網）

「你被逮捕了！」美國路易斯安那州一處民宅遭鱷魚闖入，民眾嚇得趕緊報警，警方派專家到場處理，順利將這條誤闖歧途的鱷魚上銬帶回。

據《東網》報導，這條闖入民宅的鱷魚原本躲在車庫一角，兩位當地的野生動物專家抵達後，一個人先以繩索套住鱷魚的上顎，鱷魚不斷翻滾反抗，更張開血盆大口想掙脫繩索。等鱷魚累了稍作休息，另一個人再坐在鱷魚背上壓制牠，兩人合作把長滿利牙的大嘴封住，甚至拿出手銬緊緊銬住鱷魚的後腿，鱷魚只能乖乖就範被帶走，真是自食「鱷」果！

台灣也曾有人在水溝發現鱷魚，消防局呼籲民眾若遇到這類情況，可盡速通報消防局緊急專線119、或市民服務專線1999，獲報後將派員前往捕捉。

(中時電子報)