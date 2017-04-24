卡爾文森號現蹤！在菲律賓海與日本軍艦軍演
一度行蹤成謎的美國航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）終於現蹤了！美國海軍表示，卡爾文森號攻擊群今天在菲律賓海與日本軍艦展開聯合演習，並持續向緊張情勢升高的朝鮮半島推進。
法新社報導，海軍表示，演習海域在菲律賓海，美方參加的還有導向飛彈巡洋艦和導向飛彈驅逐艦各一艘，而這個航母打擊群「在西太平洋持續向北行進」。
近日這個航母打擊群的位置何在籠罩在迷霧之中。美國總統川普（Donald Trump）日前曾表示要派「無敵艦隊」前往韓國海域，但當時卡爾文森號攻擊群正「南向」前往澳洲，根本不是朝北航行。
美國海軍在臉書上貼文說，卡爾文森號打擊群和日本海軍今天在「菲律賓海展開海上雙邊演習」。貼文說，這項聯合演習意在「確保海軍部隊作好準備，隨時應命捍衛這個地區」。
日本防衛省說，這次演習將持續數日，日本有兩艘軍艦參與。
(中時電子報)
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