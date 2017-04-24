受軍演刺激 北韓放話擊沉美航母

美國核動力航母卡爾文森號。（圖/美聯社）

美國核動力航母卡爾文森號。（圖/美國海軍）

美國航空母艦卡爾文森號正在開往朝鮮半島，與日本海上自衛隊的2艘護衛艦，在西太平洋海域舉行聯合軍事演習，提高美日共同應對北韓即將展開的第6次核試。面對即將展開的美日軍演，北韓大受刺激，周日(23日)威脅揚言要擊沉美國航空母艦。

北韓國營媒體《勞動新聞》(Rodong Sinmun)在社論中放話表示，北韓已經準備好展示軍事力量，將要「發動攻擊一次擊沉核動力航空母艦。」北韓還在報紙中聲稱，擁有「可以達到美國境內和亞太地區」的致命武器「氫彈」。

據《CNN》報導，日本海上自衛隊表示，美國航空母艦卡爾文森號(USS Carl Vinson )將與日本的2艘驅逐艦「足柄號」(Ashigara)和「五月雨號」(Samidare)在菲律賓附近，舉行「戰術演練」聯合軍事演習。

25日即將是北韓人民軍建軍85周年，北韓可能舉行大動作測試武器的活動，以慶祝重大節日，而過去北韓已經舉行了5次核子武器測試，其中2次在去年密集舉行。

北韓近日受到美日聯合軍演的刺激，揚言要一舉擊沉美國航空母艦，讓緊張的國際局勢再度升高。

(中時電子報)