NBA》勇士科爾到底怎麼了? 第4戰又將缺陣
勇士總教練科爾的病情似乎比預期的更棘手，他因身體不適缺席第3戰之後，第4戰也確定無法出陣，繼續由助理教練布朗代替他指揮全軍。好消息是勇士第3戰仍成功演出拿手的下半場逆轉秀，目前以3勝0負聽牌，很快就能收拾拓荒者。
科爾前年因背部兩度開刀，至今仍未完全復原，他上季錯過了43場例行賽，飽受頭痛、噁心、背痛的折磨。季後賽前兩戰打完後，科爾強忍著不適率隊飛往波特蘭(拓荒者主場)，但是第3戰被迫留在飯店裡不能出陣，可見病況確實不妙。
「我一直都在對抗這些病痛，雖然很辛苦但我至少沒有缺陣。」科爾說：「過去一周不曉得怎麼回事，我感覺狀況愈來愈糟。我不能有一搭沒一搭的出陣，我不能拖累球隊，我得做好決定到底要不要繼續指揮。」
科爾無奈地說：「我不想跟大家談論我的病情，這很痛苦又很無聊。我只真心奉勸各位，千萬不要輕易去做背部手術。」科爾正跟醫生討論病情，考慮他是否可能參加剩餘的季後賽。
柯瑞表示，他們支持科爾先養好身體再說，「我們會秉持著『有人倒下，就有人站出來』的哲學繼續奮戰。」所幸代理教練布朗不是省油的燈，他是前騎士隊教頭，曾率領詹姆斯等人打進2007年總冠軍戰，2009年還當選最佳教練，勇士隊暫時不需要太擔心。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。