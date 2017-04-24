NBA》勇士科爾到底怎麼了? 第4戰又將缺陣

勇士教練科爾在飯店受訪，神情有些疲憊。(美聯社)

勇士總教練科爾的病情似乎比預期的更棘手，他因身體不適缺席第3戰之後，第4戰也確定無法出陣，繼續由助理教練布朗代替他指揮全軍。好消息是勇士第3戰仍成功演出拿手的下半場逆轉秀，目前以3勝0負聽牌，很快就能收拾拓荒者。

科爾前年因背部兩度開刀，至今仍未完全復原，他上季錯過了43場例行賽，飽受頭痛、噁心、背痛的折磨。季後賽前兩戰打完後，科爾強忍著不適率隊飛往波特蘭(拓荒者主場)，但是第3戰被迫留在飯店裡不能出陣，可見病況確實不妙。

「我一直都在對抗這些病痛，雖然很辛苦但我至少沒有缺陣。」科爾說：「過去一周不曉得怎麼回事，我感覺狀況愈來愈糟。我不能有一搭沒一搭的出陣，我不能拖累球隊，我得做好決定到底要不要繼續指揮。」

科爾無奈地說：「我不想跟大家談論我的病情，這很痛苦又很無聊。我只真心奉勸各位，千萬不要輕易去做背部手術。」科爾正跟醫生討論病情，考慮他是否可能參加剩餘的季後賽。

柯瑞表示，他們支持科爾先養好身體再說，「我們會秉持著『有人倒下，就有人站出來』的哲學繼續奮戰。」所幸代理教練布朗不是省油的燈，他是前騎士隊教頭，曾率領詹姆斯等人打進2007年總冠軍戰，2009年還當選最佳教練，勇士隊暫時不需要太擔心。

(中時電子報)