NBA》年薪290萬 奈內成為火箭守護神
2002年以首輪第7順位加盟金塊的奈內，闖蕩15個球季打過3支球隊，絕對想不到會是在35歲的時候才讓外界驚覺他的才華，但他終於做到了。
火箭23日在客場挑戰雷霆，先發球員表現不佳，然而坐在板凳席上的奈內適時挺身而出，全場12投全中，攻下28分、10籃板，成為繼「大帥」張伯倫之後第2位能單場投籃100%，得分超過20分以上以及抓下超過10個以上的球員。
本季年薪才290萬美元的奈內，是卡培拉的替補，此役不但改寫個人季後賽新高紀錄，而且他在場上的時候火箭淨勝24分，反觀卡培拉在場上的時候淨負25分，有著天穰之別的差距。
決勝節奈內獨拿10分，尤其是最後11秒完成三分打，幫助火箭取得4分領先優勢，也徹底澆熄雷霆的反撲氣焰，火箭能夠取得聽牌優勢，奈內得記上首功。
(中時電子報)
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