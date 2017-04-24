母親節將至！帶媽咪坐郵輪、嘗美味、送手寫明信片
再過不到三周就是一年一度母親節了！計畫好要帶親愛的媽咪去哪度過佳節呢？有調查指出，9成民眾認為帶媽媽一起搭遊輪便是超棒的禮物。在郵輪上看美麗海景、隨時都有美食、各種新奇活動！加上親愛媽咪陪在身邊，不管怎樣都好玩又溫馨！除在郵輪上過母親節，國內業者也有推出優惠，如旅館業者推出住宿、母親節大餐後，還能去健身房運動。
母親節怎麼和媽咪度過呢？據《ETtoday新聞雲》線上民調統計，9成民眾認為帶媽媽一起搭遊輪便是超棒的禮物，是個可以一邊享受五星級服務與吃喝玩樂全包行程，還能免去長輩舟車勞頓的辛苦，更是爸媽向朋友炫耀的「超潮禮物」。
國內有遊輪業者為慶祝10月公主遊輪高雄母港行程正式啟航，特別於4月20日至5月14日，在高雄漢神巨蛋打造超大型公主遊輪模型拍照裝置藝術已示打響第一禮炮，並將於5月13日母親節前夕，邀請代言人Janet謝怡芬親臨現場，與高雄朋友們一同歡度母親節。
此外，也有旅館業者為讓辛苦母親也能體驗健康潮流，今年母親節特別推出「美力｜食光」活動，首度結合時下當紅健身房品牌合作，凡母親節周末日於旅館餐廳用餐，午、晚餐時段消費滿額，即可免費獲得三個月會籍，可選擇近年風行於歐美一帶的Cycle、Barre及Yoga三種課程，邀請母親品味美食饗宴的同時，也能透過運動，感受充滿熱力的健身樂趣。
母親節菜色也很豐富，旅館業者推出母親節限定四人分享套餐，豐富的菜單內容包括淡咖哩海鮮湯、明蝦義大利麵、香料烤春雞、香煎鮭魚佐蕃茄沙沙及美式碳烤豬肋排等。
如想讓媽咪吃些不一樣的，不妨也能動手自己做！號召爸爸、哥哥、姊姊、妹妹一同來廚房DIY！趁這些日子觀察媽咪的拿手好菜，看看「左宗堂雞」是如何製作、紅蟳米糕怎樣烹飪最美味，另也能自己動手製作紫露雞尾酒、紫露什錦沙拉拼盤、紫露鬆餅等。吃完大餐後，和媽咪分享料理製作過程，再幸福也不過了！
和媽咪吃完美食後，如有個蛋糕慶祝更有fu！母親節蛋糕，由點心房主廚陳松輝考究當年生活內涵，復刻台灣早期洗衣機「媽媽樂」，將可可工藝發揮至極致，採純手工細膩打造每個細節，內餡則由口感清新酸甜的柳橙海綿蛋糕、芒果醬與百香果甘那許組成，向全天下無私奉獻的母愛致敬！
另外中華郵政表示，為了慶祝母親節，特別設計3款母親節明信片，從即日起至5月6日限量100萬份供民眾免費索取。中華郵政副總經理王淑敏說，只要民眾貼足郵資，郵局就會統一在5月9日寄送，並在12日前送交到收件者的手上。
(中時電子報)
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