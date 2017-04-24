總統府便當店　明鳳居的銷魂獅子頭

蹄花菜飯便當，每一款小菜入口，滋味都細細分明。（鄧博仁攝）

白菜獅子頭，入口有著些許焦脆與軟嫩，滿是高湯與肉香鮮滋味。（鄧博仁攝）

人氣極高的外婆紅燒肉菜飯。明鳳居點餐方式，都是主菜搭配兩樣小菜與一碗菜飯，售價在140到170元間。（鄧博仁攝）

可遇不可求的棒棒腿，選用豬肩膀與手臂相連處的那一截，入口Q彈嫩度十足。（鄧博仁攝）

被社區居民暱稱「百吉」的明鳳居老闆娘，經常滿臉笑容迎客。（鄧博仁攝）

名人效應，店家都愛，但「明鳳居」沒有很愛。老闆說，每次總統府秘書處來訂便當，都用印著「總統府」的信封袋裝錢，雖曾想過要拍下來貼臉書分享，但轉念一想覺得做人還是要低調。「更何況，我們一個套餐或便當都賣140、170，聽說公家機關訂便當不可以超過100元，這樣宣傳會害到人，還是低調好。」

老闆不愛講，只說那是好幾年前的事，但附近鄰居跟店裡的客人倒是七嘴八舌搶著講：「什麼總統府，我還碰過金小刀兩三次，那刀子看起來真的很利。還有以前李國修也會跟他們表演班的人來吃。」「還有伍佰啊，聽說他以前也住木柵，沒想到他本人那麼和氣，不冷不酷，一點也不浪人。」「對對對，還有萬芳，啊！她那半袖真是好聽到不行。」

講到名人，店內氣氛瞬間熱絡起來，大家開心說笑。這家位於興隆路與木新路一帶，開業已17年的小店，是台灣早期那種充滿人情味的社區型小便當店，與現今百貨美食街那種快速冰冷截然不同。

閩南老闆，娶了外省老婆，兩夫妻原本一起開網路公司，老闆娘很直白：「啊就做生意失敗啊，為了生活，只好來開店。我們不是那種有故事的店啦！明鳳居這店名看起來有點厲害，其實也只是把老闆爸媽名字湊起來。」

但老闆娘沒有自覺的是，其實他們正在寫故事！

17年來，明鳳居從生意失敗的網路公司夫妻，開始投入廚藝學習，靠著閩南老公的手，外省老婆的嘴，加上來自97歲依然健壯的外婆傳授的湖南、江浙手藝與滋味，已讓明鳳居成為興隆路四段這片社區居民的依戀。

每天中午與傍晚用餐時分，「百吉老闆娘，給我紅燒肉菜飯這邊吃。妳今天看起來氣色很好耶！中樂透嗎？」「那個，老闆娘，我要一客獅子頭菜飯、一客蹄花菜飯，對對，買我小孩吃的，帶走。」「啊！張太太好久不見，今天吃什麼？一樣嗎？妳去日本玩回來了啊！」.....此起彼落的點菜聲與招呼聲，說明這裡賣的不只是食物，更賣招呼與人情。

明鳳居的菜，樣式不多，但款款招牌。例如蹄花，只選豬腳中段，買回來後經多次清洗、川燙、拔毛，確保乾淨無毛後再下鍋熬滷、冷凍、靜置，經過48小時讓脂肪轉化為油而不膩的膠質與柔嫩，等第三天才正式加熱後販售，每一口咬下，都是Q嫩外皮與充滿彈性的膠質香甜。

又如那款白菜獅子頭，是每天清晨上市場買回溫體豬五花肉後，以人工手腕力量不停揉推，不用機器，才能感覺肉的溫度與彈性變化，滿臉書卷氣的老闆說：「其實每天想到要推肉就害怕，推完後總是雙手發軟。」然而，這樣的五花肉獅子頭下鍋快速酥炸後再以高湯燉煮，入口時一陣酥香與軟嫩同時出現並迅速化在口中，沒牙老人也能輕易感受那銷魂滋味。

其他像是高掛人氣排行榜上的外婆紅燒肉、牛肉麵、隱藏版棒棒腿，都有獨特滋味。每款主菜可選兩樣配菜，或許是茄子、苦瓜、油燜筍、炒小芥蘭，小菜都很簡單，但每一口吃下去，從茄子的嫩、芥蘭的苦甜、苦瓜的回甘與油燜筍的香，滋味都細細分明，食物原本的味道表現得明確清楚。

明鳳居，一家只有一對夫妻跟兩位資深員工的小店，正在用平常的心與不平常的用心態度，用溫暖的笑容與招呼，寫下讓人回味不已的社區美味故事。

(中時)