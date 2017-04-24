39歲馬克宏驚天師生戀 老婆是大24歲高中老師
法國總統大選第一輪，中間派馬克宏以些微差距擊敗極右派勒龐，奪得首輪投票第一名，兩人一起進入5月7日第二輪投票，馬克宏被看好能在第二輪勝出，當選法國總統。
馬克宏（Emmanuel Macron）1977年12月21日出生，現年才39歲，若他順利當選，將是法國史上最年輕總統。這位從沒參加過任何選舉、卻即將登上法國總統大位的「年輕人」，其感情世界在選戰期間更是搶盡鋒頭。
馬克宏的妻子托涅（Brigitte Trogneux），1953年4月13號生，剛過64歲生日，整整大了馬克宏24歲。
更勁爆的是，托涅是馬克宏的高中老師。中央社報導，托涅去年4月接受「巴黎競賽」雜誌（Paris Match）訪問時說：「馬克宏17歲時告訴我，不管你做什麼，我都會和你結婚。」當時她是有3個孩子的有夫之婦，長子比馬克宏還大2歲。
正因為馬克宏相差24歲的師生戀太過「驚天」，法國媒體也頻頻爆料馬克宏有婚外情，對象還是男人。當然馬克宏對他是同志的謠傳一笑置之。
新書撰寫馬克宏竄起的佛達（Anne Fulda）說，「馬克宏想告訴大家，如果他在一個小城鎮能追到大24歲、育有3個孩子的女人…儘管受到抨擊和嘲笑，他也能征服法國」。
(中時電子報)
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